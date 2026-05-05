El Principado viaja a Cuba para calibrar las urgencias de los asturianos en la isla

Una representación institucional del Gobierno del Principado viajará a Cuba para calibrar sobre el terreno la necesidad de los asturianos residentes en la isla. El director general de Emigración y Políticas de Retorno en funciones, Marcos Niño Gayoso, acompañará en los próximos días a las dos trabajadoras sociales del servicio de Emigración que todos los años recorren el país para prestar asistencia a la nutrida y cada vez más apurada colonia de asturcubanos. El programa del viaje incluye reuniones con emigrantes asturianos residentes en distintas poblaciones de la nación, con un encuentro en La Habana en la sede de la Federación de Asociaciones Asturianas en Cuba y otro en Santa Clara, que se celebrará en la Casa Canaria.

El viaje de auxilio y socorro a los asturcubanos se repite desde hace años, atiende consultas de diversa índole y se vuelve más urgente ahora, en un país asediado por el recrudecimiento de la crisis económica, los cortes frecuentes de suministro eléctrico y abastecimiento de combustible o la intensificación de la necesidad desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el consiguiente corte en la llegada del petróleo venezolano. Las reuniones que las trabajadoras sociales y el director general mantendrán con los asturianos residentes en la isla permitirán trasladar los recursos y programas que impulsa la Administración autonómica en materia de emigración y retorno y recopilar las principales carencias de la comunidad.

Entre otros servicios, la delegación del Principado atiende consultas vinculadas a la cobertura de necesidades básicas, alimentación y salud, pero en Cuba también hace falta ayuda para solicitar la ayuda: para la tramitación de las subvenciones de emergencia que el Principado tiene activas para sus comunidades de expatriados en América Latina. En la última convocatoria de ayudas individuales, el Principado concedió 505 subvenciones en Cuba por 156.232,28 euros para cubrir necesidades básicas de subsistencia de personas naturales de la comunidad.

La ayuda y la visita son más necesarias en la isla caribeña que en ningún otro país del mundo. La colonia ronda las 18.000 personas en la que pasa por ser la más envejecida de las que la región tiene repartidas por el mundo: aproximadamente la mitad de los inscritos como asturianas en Cuba tiene ya más de 65 años.