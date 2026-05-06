Una embajadora asturiana en el epicentro de la alerta sanitaria por el brote de hantavirus en el crucero

Una asturiana en el epicentro de la alerta sanitaria desatada por el hantavirus. La ovetense Ana Paredes, embajadora de España en Cabo Verde, el país africano frente a cuya costa permanece fondeado el crucero de lujo MV Hondius, ha asumido labores clave de cordinación en la gestión de la crisis.

El buque, de bandera holandesa, sufre un brote de este virus que transmiten los roedores y que ha activado todas las alarmas internacionales. A bordo viajan 147 personas y, según las últimas cifras, hay ya tres fallecidos, un paciente en estado crítico y otros tres con síntomas leves.

El barco tenía previsto dirigirse a las Islas Canarias y, tras varias horas de confusión, cuando se planteó evitar esa escala, finalmente el navío planeaba desembarcar en las citadas islas, en un puesto aún por definir.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias españolas han acordado además el envío de un equipo de epidemiólogos para evaluar sobre el terreno el estado de la tripulación y contener el brote.

Parte de la gestión de esta crisis, que mantiene en alerta al Gobierno central, recae en la diplomática asturiana. Ana Paredes (Oviedo, 1963) ejerce como enlace directo con la OMS y con las distintas autoridades implicadas, en un momento especialmente delicado en el que cada decisión puede tener consecuencias sanitarias y diplomáticas

Paredes es embajadora en Cabo Verde desde el verano de 2022. Diplomática de carrera, anteriormente fue delegada permanente adjunta ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en París. A lo largo de su trayectoria ha ocupado destinos en Rusia, China y Corea del Sur, además de formar parte de las representaciones permanentes de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra. En marzo del pasado año ejerció como anfitriona durante la visita de la reina Letizia, centrada en conocer proyectos de cooperación española en el país africano.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, ingresó en la carrera diplomática en 1991. También cuenta con experiencia en la administración central, donde desempeñó funciones como jefa de servicio de Pesca en la Subdirección General de Coordinación Comunitaria para Asuntos Agrícolas y de Pesca.

El Ministerio de Sanidad ha subrayado que su prioridad es “evaluar la situación de forma continua” y prestar la ayuda necesaria en coordinación con los organismos internacionales y con el Gobierno de Canarias. En esta línea, el presidente canario, Fernando Clavijo, expresó en Bruselas su convencimiento de que el buque debe ser atendido en Cabo Verde, evitando riesgos añadidos.

En el crucero viajan personas de 23 nacionalidades, entre ellas 14 españoles. Sanidad insiste en la necesidad de preservar tanto la salud de los pasajeros como la de las poblaciones en las que pudieran desembarcar, manteniendo un delicado equilibrio entre riesgos y beneficios en cada decisión.