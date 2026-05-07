El ovetense Alberto Canteli, premio "Empresario Español del Año" en Emiratos Árabes

El directivo asturiano Alberto Canteli (Oviedo, 1973), presidente ejecutivo para Oriente Medio y África de la multinacional francesa de comunicación Havas, ha recibido en Dubái, donde reside, el premio "Empresario Español del Año" que otorgan conjuntamente la Cámara de Comercio de España y la Embajada española en Emiratos Árabes Unidos.

"Creo de corazón que entre los más de 15.000 españoles que vivimos en este maravilloso país, hay decenas de ejecutivos y empresarios que lo merecen mas que yo. Me gustaría dedicarles mi premio y compartirlo con todos ellos, en estos momentos de tanta incertidumbre que vivimos", aseguró Canteli al recibir la distinción en una ceremonia que aglutinó a unos 200 asistentes en el restaurante 99 Sushi de Dubái.

Los organizadores han premiado al ovetense "en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus notables logros en el sector internacional de la publicidad y la comunicación", según la carta con la que la Cámara y la Embajada le comunicaron el premio. "Su visión, pensamiento estratégico y compromiso con la excelencia han sido fundamentales para fortalecer el posicionamiento global del talento español en uno de los sectores más competitivos del mundo, fomentando la colaboración internacional y elevando los estándares de la industria", indica la misiva, firmada por el embajador en Emiratos, Emilio Pin, y el presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Cobelo.

El pasado septiembre, el empresario (hijo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli) fue nombrado presidente ejecutivo para África de Havas. El nuevo cargo se sumaba a sus anteriores responsabilidades como presidente y CEO de Havas para los países nórdicos, Benelux, Europa Central y del Este y Oriente Medio.

Canteli lleva 16 años residiendo en Dubái, donde ha desarrollado su carrera profesional. En sus palabras de agradecimiento del premio que recibió ayer, el directivo hizo alusión a la "incertidumbre" que vive la región de Oriente Medio por el conflicto bélico en Irán, el Líbano e Israel.

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En unas recientes declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA sobre su vivencia del contexto bélico en Dubái, Canteli definió Emiratos como "un país muy seguro, con un ejército y una tecnología muy avanzados". El ovetense destacó entonces que no era la primera vez que afrontan una situación de incertidumbre en Emiratos Árabes Unidos. Junto a su mujer y sus dos hijos, ha vivido varias crisis en el país, la más próxima la pandemia de la pandemia de covid-19: "Tenemos experiencias recientes y en todas ellas se ha priorizado, por encima de todo, la integridad del ciudadano".