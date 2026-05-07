Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El ovetense Alberto Canteli, premio "Empresario Español del Año" en Emiratos Árabes

"Dedico el premio a los 15.000 españoles que vivimos aquí en estos momentos de incertidumbre", asegura el ejecutivo de Havas, galardonado en Dubái

Alberto Canteli, tras recibir el premio junto al embajador Emilio Pin y el presidente de la Cámara de Comercio Española en Emiratos, Guillermo Cobelo.

Alberto Canteli, tras recibir el premio junto al embajador Emilio Pin y el presidente de la Cámara de Comercio Española en Emiratos, Guillermo Cobelo. / LNE

Y. G.

Oviedo

El directivo asturiano Alberto Canteli (Oviedo, 1973), presidente ejecutivo para Oriente Medio y África de la multinacional francesa de comunicación Havas, ha recibido en Dubái, donde reside, el premio "Empresario Español del Año" que otorgan conjuntamente la Cámara de Comercio de España y la Embajada española en Emiratos Árabes Unidos.

"Creo de corazón que entre los más de 15.000 españoles que vivimos en este maravilloso país, hay decenas de ejecutivos y empresarios que lo merecen mas que yo. Me gustaría dedicarles mi premio y compartirlo con todos ellos, en estos momentos de tanta incertidumbre que vivimos", aseguró Canteli al recibir la distinción en una ceremonia que aglutinó a unos 200 asistentes en el restaurante 99 Sushi de Dubái.

Los organizadores han premiado al ovetense "en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus notables logros en el sector internacional de la publicidad y la comunicación", según la carta con la que la Cámara y la Embajada le comunicaron el premio. "Su visión, pensamiento estratégico y compromiso con la excelencia han sido fundamentales para fortalecer el posicionamiento global del talento español en uno de los sectores más competitivos del mundo, fomentando la colaboración internacional y elevando los estándares de la industria", indica la misiva, firmada por el embajador en Emiratos, Emilio Pin, y el presidente de la Cámara de Comercio, Guillermo Cobelo.

El pasado septiembre, el empresario (hijo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli) fue nombrado presidente ejecutivo para África de Havas. El nuevo cargo se sumaba a sus anteriores responsabilidades como presidente y CEO de Havas para los países nórdicos, Benelux, Europa Central y del Este y Oriente Medio.

Canteli lleva 16 años residiendo en Dubái, donde ha desarrollado su carrera profesional. En sus palabras de agradecimiento del premio que recibió ayer, el directivo hizo alusión a la "incertidumbre" que vive la región de Oriente Medio por el conflicto bélico en Irán, el Líbano e Israel.

Noticias relacionadas

En unas recientes declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA sobre su vivencia del contexto bélico en Dubái, Canteli definió Emiratos como "un país muy seguro, con un ejército y una tecnología muy avanzados". El ovetense destacó entonces que no era la primera vez que afrontan una situación de incertidumbre en Emiratos Árabes Unidos. Junto a su mujer y sus dos hijos, ha vivido varias crisis en el país, la más próxima la pandemia de la pandemia de covid-19: "Tenemos experiencias recientes y en todas ellas se ha priorizado, por encima de todo, la integridad del ciudadano".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El director de la DGT emite un comunicado que aclara el punto y final a la baliza v-16 tras la enmienda a la proposición de ley en el Congreso: 'Es bueno hacer una reflexión
  2. Multa de 600 euros y retirada del vehículo a los propietarios que no estén certificados: la DGT pone la cuenta atrás hasta enero de 2027
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador: disponibles por 14,99 euros
  5. Adiós a la baliza v-16: la enmienda por la que su uso es 'opcional' y 'vuelta a los triángulos' y 'chalecos
  6. El Gobierno aprueba solo trabajar la mitad de las horas de la jornada laboral diaria a padres con menores de 12 años o cuidado de mayores para que puedan conciliar: válido tanto para hombres como mujeres
  7. Hablan los padres biológicos de la niña de 5 años en búsqueda en Oviedo: 'Nos engañaron para que firmáramos la adopción
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje más potente y barata del mercado: disponible por 9,99 euros

Víctor Fernández Gaínza muere en el hospital de Avilés a punto de celebrar sesenta años como cura

Víctor Fernández Gaínza muere en el hospital de Avilés a punto de celebrar sesenta años como cura

El Real Madrid somete al Hapoel y se mete en la 'Final Four' de la Euroliga

El Real Madrid somete al Hapoel y se mete en la 'Final Four' de la Euroliga

Los sindicatos piden que se detalle más las ayudas por accidentes laborales anunciadas tras el accidente de Cerredo

Los sindicatos piden que se detalle más las ayudas por accidentes laborales anunciadas tras el accidente de Cerredo

Sol Gallego, una tipa increíble

La nueva aristocracia del código

El juicio

Un año de Prevost

Aldama es la mejor prueba

Tracking Pixel Contents