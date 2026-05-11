La danza prima regresa a las romerías madrileñas de la mano del Centro Asturiano

La danza prima volverá este San Isidro a las romerías madrileñas de la mano del Centro Asturiano de Madrid. Las agrupaciones folclóricas de la entidad recuperarán el próximo 9 de mayo una tradición que durante décadas formó parte de las celebraciones populares de la capital y que servía de vínculo cultural entre Asturias y Madrid.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en el escenario castizo de la Pradera de San Isidro y estará abierto a la participación de todo el público, sin necesidad de conocimientos previos de baile ni de acudir con traje regional.

La iniciativa busca rescatar una costumbre que los asturianos residentes en Madrid mantuvieron viva durante generaciones en fiestas y romerías. “Queremos recuperar una parte de esa historia”, señalan desde el Centro Asturiano, que anima a madrileños y asturianos a “hacer corro juntos”.

La Danza Prima es un baile tradicional asturiano que se interpreta de forma colectiva en fiestas y romerías populares. Los participantes forman un corro o una fila enlazados de las manos y avanzan al ritmo de una tonada cantada por ellos mismos, normalmente sin acompañamiento musical.

Además de su componente festivo, la danza prima simboliza unión y comunidad, ya que cualquier persona puede sumarse al corro mientras se entonan letras populares o improvisadas. En Asturias sigue siendo habitual en celebraciones como las fiestas de San Pedro, el Carmen o la Virgen de Guía.

Con esta recuperación en la Pradera de San Isidro, el Centro Asturiano de Madrid pretende volver a acercar esta tradición asturiana al ambiente popular de las fiestas madrileñas.