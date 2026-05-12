El Centro Asturiano de Buenos Aires sopla 113 velas con un tributo a su historia

El Centro Asturiano de Buenos Aires celebró su cumpleaños número 113 con un tributo a la entrega y dedicación de sus socios y un homenaje a los que este año completan 75, 50 y 25 dentro de la institución. La presidenta del Centro, Pilar Simón, les entregó sus medallas en un emotivo acto que agradeció la presencia destacada de dos de sus antecesores al frente de la entidad, Manuel Cardín e Ismael Prieto. Los reencuentros y los abrazos de los asistentes tuvieron como banda sonora el «Asturias, patria querida» que abrió la celebración a cargo del Conjunto Pelayo de Manolo del Campo y la «Jota de Ibias» que Rafael Rodríguez Castro, director de la agrupación folclórica del Centro, compartió con Aldana Prieto Bada, una de las integrantes del grupo.

Pilar Simón con sus dos ancecesores en el cargo, Manuel Cardín (izquierda) e Ismael Prieto (derecha). / Centro Asturiano de Buenos Aires

Pero este acto institucional, celebrado el 17 de abril, viernes, en la sede social de la institución, fue sólo el arranque de un festejo que tuvo su colofón el domingo 19 con una gran «fabada de confraternidad» en el Campo Covadonga de la localidad de Vicente López. Abrió la jornada un torneo de bolos, siguieron la misa y la bendición del ramo y la música y los bailes pusieron el prólogo al suculento almuerzo. Había tantas ganas de fiesta que la celebración se prolongó durante diecisiete horas, trufadas de actuaciones del Conjunto Pelayo y de Nuria Vázquez, que hizo cantar y bailar a la concurrencia.

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Un momento de la celebración de la gran fabada en el Centro Asturiano de Buenos Aires / Centro Asturiano de Buenos Aires

Unas semanas antes, el Centro Asturiano bonaerense había recibido la visita de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que hizo durante su viaje institucional a Sudamérica una parada para conocer las instalaciones de la institución. La número dos del Ejecutivo autonómico, que viajó acompañada por el director general de Emigración y Política de Retorno en funciones, Marcos Niño, visitó el Centro junto al embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui, y todos fueron agasajados en un acto que combinó el tango con la canción tradicional asturiana, nombró socios de honor del Centro Asturiano a los dirigentes del Principado y ofreció un asado para el medio centenar de asistentes.