Martín Peláez reafirma el proyecto del Real Oviedo tras recibir la Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid

El Real Oviedo recibió este miércoles en Madrid la Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid, en un acto celebrado en la sede de la institución asturiana en la capital y que reunió a buena parte de la cúpula directiva del club azul.

A la ceremonia acudieron Martín Peláez, presidente de la entidad; Manuel Paredes, vicepresidente; Agustín Lleida, director general, y César Martín, responsable de relaciones institucionales y futuro vicepresidente ejecutivo de cara a la próxima temporada.

El club carbayón recibió esta distinción con motivo de la celebración de su centenario, una efeméride que el Centro Asturiano quiso reconocer poniendo en valor la trayectoria histórica y el peso social y deportivo de la entidad oviedista, uno de los símbolos más representativos del deporte asturiano y con mucha presencia en Madrid, donde conviven dos peñas azules y viven miles de seguidores carbayones.

Durante el acto, Peláez tomó la palabra para hacer balance de la etapa del Grupo Pachuca al frente del accionariado del club y también habló de su vinculación con Asturias. “Tengo el honor de recoger este premio como un asturmexicano, porque así me siento y porque Asturias siempre estuvo muy presente en mi vida (su abuelo era asturiano). Desde muy pequeño acompañaba a mi abuelo al Centro Asturiano de México. En México queremos muchísimo a los españoles", indicó.

“El Oviedo, para mí, es mucho más que fútbol; es una forma de vivir. Han pasado cuatro años desde la llegada del Grupo Pachuca y siempre hemos querido mantener una relación muy cercana con todos los centros asturianos, porque representan unos valores con los que nos sentimos identificados. Entendemos el fútbol y la vida poniendo siempre a las personas en el centro", resaltó el presidente, antes de entrar en faena sobre la situación actual.

"El Real Oviedo ha vivido momentos muy intensos: un ascenso, un Tartiere renovado, el proyecto de la ciudad deportiva, récords de abonados y de patrocinadores y, por supuesto, el regreso de Santi Cazorla. El club está viviendo probablemente su mejor etapa de los últimos 25 años, aunque a veces nos cueste reconocerlo. Además, coincide con una fecha que trasciende lo deportivo: el centenario. Son cien años de recuerdos y emociones", indicó. “Quiero destacar especialmente el compromiso de Jesús Martínez. Quizá el mayor legado de esta etapa no sean solo los resultados, sino proyectos como la futura ciudad deportiva", destacó.

Para la última parte de su discurso dejó la parte más autocrítica. "El pasado no juega el siguiente partido. Hoy el club vive un momento exigente, con críticas y decisiones cuestionadas. Lo entendemos y lo asumimos. Porque el Oviedo no es solo un club, es parte de la identidad de una ciudad y la exigencia siempre es máxima. Liderar también significa saber sostener el proyecto cuando llegan las dificultades. Más allá de los resultados, hay algo que para mí es fundamental: tener claro el objetivo. Queremos construir un Oviedo que vuelva a ilusionar y ese compromiso no cambia, sino que se refuerza. Estamos plenamente consolidados en la construcción de un proyecto sólido", destacó.

La entrega de la Manzana de Oro corrió a cargo de Valentín Martínez-Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid, mientras que el abogado Miguel Ángel Rodríguez-Vacelar fue el encargado de presentar al club azul ante los asistentes. En su intervención destacó los valores históricos de la entidad carbayona, así como el arraigo social y sentimental que el Real Oviedo mantiene tanto en Asturias como entre la comunidad asturiana residente en Madrid.