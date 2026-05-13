Nace el "Día del Cachopo" en Argentina: los asturianos de Lanús coronan al nuevo icono de la gastronomía regional
El centro asturiano de esta ciudad del área metropolitana de Buenos Aires celebra un festival gastronómico que aspiran a organizar, de ahora en adelante, cada segundo domingo de mayo: "Nuestra intención es llevarlo adelante y que se convierta en una fiesta provincial"
Los emigrantes asturianos a América de los siglos XIX y XX convirtieron a la fabada -al acto colectivo de reunirse para disfrutarla- en una de las grandes señas de identidad de las distintas comunidades repartidas por México, Argentina o Cuba. Hoy, los asturamericanos evolucionan con los tiempos y en el renacido Centro Asturiano de Lanús (Argentina) están decididos a convertir el segundo domingo de mayo de cada año en el Día del Cachopo, el plato de carne empanada y rellena que empieza a rivalizar con la fabada como receta identificativa de la gastronomía “tradicional” del Principado. “Creemos que somos los primeros en Argentina y en Latinoamérica en hacer un Día del Cachopo y nuestra intención es llevarlo adelante y que se convierta en fiesta provincial, para que todos celebren esta tradición tan asturiana”, dice Ezequiel Novoa, secretario del Centro.
El pasado día 10 el Centro Asturiano de Lanús organizó el I Festival de Cultura y Gastronomía Asturiana, celebrado en el velódromo de esta ciudad de medio millón de habitantes, en el área metropolitana de Buenos Aires. El objetivo era difundir y trasladar a los socios y simpatizantes del centro el espíritu de las fiestas de prau de Asturias. El lema era “Viví Asturias sin salir de Lanús” y, en este festival, el cachopo se convirtió en uno de los protagonistas de una jornada donde, además de cachopos para 300 personas, también se sirvió tortilla española.
El "helado asturiano" que vuelve
“Y, como nos faltaba algo dulce, rescatamos una antigua receta de helado asturiano”, dice Ezequiel Novoa. “Daniel Pascarelli, un proveedor de la colectividad española en el tema de los helados, y amigo, me comentó que su padre y su abuelo hacían un helado de castaña que entonces le pedían mucho los asturianos. Luego, por cosas de las modas, ese helado se dejó de hacer. Y como la castaña es algo muy nuestro, muy asturiano, pensamos en traerlo de vuelta”, añade Novoa. La recuperación de la receta fue todo un éxito entre los asistentes al festival gastronómico. “Ahora que está de moda el pistacho nosotros vamos a traer de poner de moda algo que es bien del norte de España como son las castañas”, añade el secretario del Centro Asturiano de Lanús.
La oferta gastronómica se complementó, como en toda fiesta asturiana, con el sonido de las gaitas y con bailes tradicionales. Participaron el Conjunto Pelayo, del Centro Asturiano de Buenos Aires y el Conjunto Silvaña, del Centro Asturiano de La Plata. También asistieron distintos representantes institucionales del municipio de Lanús.
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