El exministro Otero Novas presenta libro en Madrid: "El humanismo cristiano siempre ha sido antitotalitario"

El jurista José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940), ex ministro de la Presidencia y de Educación en los Gobiernos de Adolfo Suárez con la UCD, presentó este miércoles en Madrid "Humanismo cristiano. Pensamiento para un mundo mejor" (CEU Ediciones), su último libro, donde aborda la "pérdida de valores" que, según él, sufre la sociedad y repasa el humanismo cristiano, una corriente de pensamiento que pone a la persona en el centro, fundamentándola siempre en la fe cristiana.

Otero Novas dio a conocer detalles del libro en el salón de actos del Colegio Mayor San Pablo junto a José Miguel Ortí Bordas, exvicepresidente del Senado; Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, presidente de la Fundación San Pablo CEU; Bieito Rubido, periodista; y Pablo González-Pola de la Granja, director del Instituto Universitario de Estudios para la Democracia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

"Podemos distinguir entre lo dogmático y lo religioso y la cultura del humanismo cristiano", aseguró Otero Novas, que diseccionó el citado humanismo, "que afecta a creyentes y también a los no creyentes".

El jurista, citando un estudio, recalcó que un 66% de los españoles se declaran cristianos, aunque existen capas de la población que, pese a carecer de fe, han recibido una educación con influencia cristiana.

"De este modo, tienen una concepción de la familia o del matrimonio que es la propia del humanismo cristiano", aseguró. "A finales del siglo XX, desde algunos campos de la derecha, han juzgado oportuno, para ampliar su radio electoral, sustituir el concepto de humanismo cristiano por solo el humanismo. Yo, personalmente, no comparto este criterio", recalcó. "Los no creyentes no son retrasados mentales, eso pienso yo", indicó.

Otero Novas, para hablar de los "ateos respetuosos", citó al filósofo alemán Jürgen Habermas y también a Gustavo Bueno, que fue amigo personal del jurista. "Él mismo se declaraba ateo-católico", recalcó. "La operatividad social del humanismo cristiano en el mundo de hoy es inmensa, superior a la de cualquier otro pensamiento o ideología que exista", enfatizó.

El jurista habló también de "los desvíos" del humanismo cristiano, que en buena parte proceden de la pérdida de la fe, según sostuvo. "En España tenemos un fenómeno con motivo de los nacionalismos periféricos. Un día fui a una boda en la provincia de Barcelona, luego estuve en Vizcaya en la botadura de un barco y más tarde en Santiago de Compostela, en un funeral. Por lo menos la mitad de los asistentes procedíamos de fuera de la comunidad y en ninguna escuché a los clérigos ni una sola palabra en castellano, ni buenos días. Estos son desvíos oportunistas del humanismo cristiano". Y apuntó: "Hay otros desvíos nobles, ya que el buen cristiano lucha por la justicia", enfatizó.

Otero Novas también realizó una crítica a los regímenes comunistas, llenos de "miseria moral y material", y destacó que el "cristianismo siempre ha sido antitotalitario". El jurista acabó su intervención hablando sobre el "derecho natural, que abarca a todos". Y argumentó lo siguiente: "Pasado el tiempo entraron otras leyes, aplicando la ciencia. Cuando morimos, la ley natural sigue en el mundo. Necesitamos recuperar el derecho natural mediante el humanismo cristiano", defendió.

Acabó analizando la libertad de "elección de sexo, género o animal" y lanzando una pregunta al público. "¿Somos conscientes de lo que puede suponer eso?".

Entre el público estuvo el cardenal y arzobispo emérito de Madrid Rouco Varela, así como Juan José González Rivas, expresidente del Tribunal Constitucional.

Aunque nacido en Galicia, Otero Novas se considera "medio ovetense". Estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y su mujer, Miranda Zapico, presente en el acto, nació en la capital asturiana.