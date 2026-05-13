La sorprendente historia del "Asturias, patria querida" cruza el charco y llega a México y Buenos Aires

La teoría del folklorista avilesino Fernando de la Puente es que el “Asturias, patria querida” es un fruto de la emigración asturiana a América. Así que el viaje era casi obligado: durante los últimos días de abril, este profesor de la Escuela de Música Tradicional de Oviedo fue a detallar los frutos de su investigación sobre el himno del Principado precisamente a las comunidades de emigrantes asturianos de México y Argentina, las más numerosas que existen en el extranjero.

Fernando de la Puente Hevia presentó en los centros asturianos de México y Buenos Aires su libro “Del ‘Asturias, patria querida’ y otras historias”, editado por la Fundación Archivo de Indianos. En este trabajo de investigación De la Puente describe el proceso de composición colectiva del himno regional. De una manera muy resumida, la teoría de este folklorista identifica dos componentes fundamentales del himno, procedentes de Cuba y Polonia. De la isla caribeña proviene, según detalla de la Puente, parte de la letra y, en concreto, la cuarteta “Asturias, patria querida/ Asturias de mis amores/Quien estuviera en Asturias/En todas las ocasiones”. Esa letra fue compuesta por Ignacio Piñeiro, el hijo que un emigrante asturiano tuvo fuera del matrimonio y que posteriormente se convertiría en una auténtica leyenda del son cubano. El estribillo («Tengo de subir al árbol/Tengo de coger la flor/ y dársela a mi morena/que la ponga en el balcón») provendría de la cultura popular, donde había sido utilizado anteriormente en una danza de rueda. La música, sostiene la investigación de Fernando De la Puente, es un patrón melódico de la música popular polaca traída a Asturias por mineros de Silesia llegados a trabajar a explotaciones asturianas.

De la Puente presentó su libro en el Centro Asturiano de México el pasado día 29. El acto se celebró en el gran auditorio de la sede que los asturmexicanos tienen en la calle Arquímedes del barrio de Polanco, en Ciudad de México. El autor de esta investigación admite a modo de broma que, gracias a la acogida que recibió en México -y en Buenos Aires- “cargué las pilas de vanidad”. “Fue un recibimiento entrañable y muy cariñoso”. Fernando de la Puente dice que México es su “segundo país”. Con 24 años, cruzó el charco para trabajar en el Centro Asturiano de México como profesor de baile tradicional en el Centro Asturiano de México. De aquellos cuatro años enseñando baile tradicional en el Cuadro Artístico del Centro guarda el mejor de los recuerdos y muchos alumnos con los que ahora se reencontró.

LNE

El 12 de mayo fue el Centro Asturiano de Buenos Aires el que acogió la presentación del libro “Del ‘Asturias, patria querida’ y otras historias”, en un acto en el que estuvo acompañado en la mesa por Pilar Simón, la presidenta de la entidad. Fernando de la Puente: "Salía de México arropado por Anina y toda su familia, en casa de su abuela Coli, donde todos se desvivieron por hacer de mi estancia un recuerdo inolvidable. Y con ese pensamiento partí del aeropuerto Benito Juárez y llegué de madrugada a Buenos Aires. Allí sentí todo el cariño de mis porteños desde el mismo momento que puse el pie en Buenos Aires. En el aeropuerto, a las 5:00 de la mañana, me esperaban el ‘gashego’ Carlitos y Nieves. ¡Qué grandes!”. De la Puente también se reencontró con antiguos alumnos, en este caso del conjunto Pelayo (la formación folklórica del Centro Asturiano bonaerense). “Allí estaban encabezados por Rafa Rodríguez Castro, el director de la banda de gaitas del Centro, a quien conocí cuando apenas sabía andar”.

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Ambas presentaciones, la de México y la de Buenos Aires, sirvieron para difundir la historia de la creación colectiva del himno de Asturias -al que la emigración también aportó- y también para que el autor constatase que “los lazos de amistad que fui tejiendo durante los últimos 25 años siguen vigentes. A falta de otra cosa, la vida me regaló amigos que, sin lugar, a dudas, son mi mayor tesoro”.