Nayda Fernández recibe el homenaje del Archivo de Indianos por rescatar la historia de los "héroes y heroínas" asturianos que emigraron a Chile

La Fundación Archivo de Indianos ha reconocido, con el nombramiento de patrona de honor de esta institución, el esfuerzo desarrollado por Nayda Fernández Pávez en pro de la comunidad de emigrantes asturianos asentados en Chile y de la preservación de su legado. Fernández, que en lo profesional es empresaria del sector turístico, es vicepresidenta de la Colectividad asturiana de Chile y fue la impulsora de la recopilación de todos los materiales históricos que ahora conforman la sala dedicada a Chile, abierta en 2016 en el Archivo de Indianos, ubicado en la Quinta Guadalupe de Colombres.

Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Archivo de Indianos, dedicó unas cariñosas palabras de reconocimiento a Nayda Fernández en el acto celebrado el pasado día 8 en el Archivo de Indianos. “Sin duda muchas personas coadyuvaron a que las salas dedicadas a la emigración asturiana en Chile pudiesen abrirse en nuestro museo y con ellas el enriquecimiento de nuestro archivo con el acervo documental de numerosas familias y de diferentes colectividades, tanto de Santiago de Chile como Valparaíso. Pero sin el impulso ilusionante de Nayda, sin su compromiso decidido nada de esto hubiese sido posible y así queremos reconocerlo. Gracias, Nayda, por tu dedicación y trabajo por las sociedades asturianas en Chile, y por tu compromiso con el Archivo de Indianos”, afirmó el empresario Francisco Rodríguez, presidente de la multinacional láctea asturiana Ilas.

En la mesa, Nayda Fernández, Paz Fernández Felgueroso, Santiago González Romero y, en el atril, Francisco Rodríguez, durante su intervención. / Archivo de Indianos

Un extenso compromiso

Paz Fernández Felgueroso, vicepresidenta de la Fundación, glosó la trayectoria personal y profesional, así como su vinculación con la emigración asturiana en Chile. Detalló que la nueva patrona de la entidad, “de nacionalidad chilena y española de origen asturiano, con formación académica de Educadora, por la universidad de Chile, tras un periodo de ejercicio profesional , orientó su carrera profesional hacia la gestión empresarial en el ámbito turístico, con dedicación preferente a la administración de hoteles y apartamentos turísticos, actividad que mantiene en la actualidad”. Fernández Felgueroso añadió que “paralelamente a su actividad profesional” Nayda Fernández “ha desarrollado un extenso compromiso con las Instituciones españolas en Chile, especialmente con la comunidad asturiana, participando activamente en cargos directivos y en proyectos culturales, históricos y de preservación de la memoria de la emigración”.

“A la sombra del carbayu”

Nayda Fernández “heredó” de su padre, un emigrante de Peñamellera Baja, sus vínculos con los asturchilenos. Ahora es vicepresidenta de la Colectividad asturiana, pero entre 2012 y 2021 ocupó también los cargos de vicepresidenta, secretaria y presidenta. Promovió también el libro “A la sombra del carbayu”, una recopilación de historias de la emigración a cargo de familias asturianas radicadas en Chile y fue, durante 12 años, la editora de la revista “Asturias”, de la colectividad. También forma parte del Consejo de Residentes españoles (CRE), elegida por dos periodos desde el 2018 a la fecha. Fernández Felgueroso subrayó que la nueva patrona de honor de la Fundación Archivo de Indianos “ha ayudado a los residentes españoles en los trámites y procedimientos en el Consulado de España en Chile, Consejería de trabajo, Migraciones y Seguridad en la Embajada de España en Chile, tarea especialmente intensa en los últimos 4 años , por la Vigencia de la Ley de Memoria Democrática”. Además, es vicepresidenta y miembro de la Asociación de Instituciones españolas de Chile, desde el 2018, y participa como vocal para América en la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA).

La recuperación de un patrimonio contagiando entusiasmo

Fernández Felgueroso, a continuación, entró a detallar los motivos por los que la Fundación ha distinguido a Nayda Fernández: su trabajo en favor de la recuperación, ordenación y estudio de todo tipo de documentación relacionada con la emigración asturiana y española a América, producida a lo largo de los siglos XIX y XX, que fue la finalidad con la que nació el museo de la Quinta Guadalupe. La vicepresidenta de la Fundación Archivo de Indianos destacó el trabajo de la homenajeada para reunir los materiales que hoy componen la sala del museo dedicada a la emigración asturiana a Chile. “Nuestra nueva patrona realizó un espléndido trabajo colectivo entre la comunidad astur-chilena, contagiándoles su entusiasmo para que su memoria tuviese un lugar en la Casa Indiana por excelencia, que lo es nuestro archivo. El resultado son las aportaciones de decenas de familias de documentos, fotografías, objetos de la vida cotidiana, herramientas de trabajo, como una máquina de coser, constituyendo un legado que consigue trasmitirnos, explicarnos la vida, siempre esforzada de nuestras gentes con sus triunfos y sus fracasos, y su adaptación a su país de acogida, sin dejar de pensar en su Asturias del alma. Créanme, uno de los actos más hermosos que puede celebrar una institución como la nuestra es reconocer con gratitud y con afecto a quienes han entregado parte de su historia para que sea historia de todos”. La exalcadesa de Gijón destacó que “Nayda y las familias asturianas a las que incorporó al proyecto, con esfuerzo de desplazarse a sus respectivos domicilios, tuvieron la sensibilidad y lucidez de entender que los objetos y documentos que atesoraban, no les pertenecían solo a ellos, sino también a las generaciones futuras, para que puedan conocer sus propios orígenes, y por eso donaron sus reliquias tan queridas”.

Público asistente al acto en el Archivo de Indianos, en Colombres. / Archivo de Indianos

“Iluminar” la historia de un “arraigo profundo”

Gracias al trabajo de Nayda Fernández, indicó la vicepresidenta de la Fundación, se “iluminó” la historia del “arraigo profundo” que tuvo, y tiene, la emigración asturiana en Chile: “Cartas escritas a la luz de un candil en la lejanía de Santiago del Paraíso; fotografías de bodas y bautizos celebrados en tierra chilena con el alma puesta en Asturias; documentos de los centros asturianos, objetos cotidianos que hablan en voz baja pero persistente de vidas enteras construidas entre dos mundos”.

Nayda Fernández, por su parte, agradeció el “honor profundo” que le producía el nombramiento y relató a continuación cómo lograron el “sueño” de contar con una sala propia en el Archivo de Indianos, una tarea para la que contó con la ayuda de personas “muy queridas”, como Alba de Armendaiz, Angelita García, Ramón Trespalacios y Pedro Vega. “Con recursos propios -recordó- recorrimos Chile en busca de los vestigios de tantos asturianos que un día partieron: fotografías, documentos, objetos, fragmentos de vida, que hoy forman parte de este Archivo. Desde Asturias contamos siempre con el apoyo cercano de su director Santiago González y de su Jefa de Archivos, Elena Granda, y de las autoridades del Principado de Asturias de la época: Begoña Serrano, que en paz descanse, y de Paz Fernández Felgueroso Gracias a todos ellos este trabajo cobró verdadero sentido”.

Nayda Fernández recordó el emocionante, “y multitudinario” acto de inauguración de la sala dedicada a Chile, la culminación de un trabajo que fue “un camino de encuentros y de emociones donde descubrimos historias sorprendentes dignas de héroes y heroínas”. Porque, tal y como indicó la homenajeada, “detrás de cada persona que emigró hay una historia de coraje”.

Nayda Fernández durante su intervención. / Archivo de Indianos

Un acto de valentía

La nueva patrona de honor de la Fundación Archivo de Indianos resaltó que “la emigración es un acto de valentía, de esperanza y de reinvención. Es dejar atrás lo conocido para buscar un futuro mejor y aprender a vivir con el corazón dividido entre dos tierras. Porque la distancia no borra las raíces, las transforma y las hace más profundas. Hoy este reconocimiento también me conecta con mi propia historia”.

Habló también de su familia y de cómo siempre se mantienen cercanos a Asturias. “Mi padre, asturiano de Robriguero, en Peñamellera Baja, con casi 90 años sigue viajando cada verano a su tierra junto a mi madre. Y la vida también ha seguido su curso. Cuando comenzó este camino, con esta fundación yo no era aún abuela ni mi padre bisabuelo. Y hoy me acompañan las bisnietas de ese asturiano que un día emigró a Chile, Cayetana y Vicenta. Pensar en ellas me emociona profundamente. Imaginar que algún día traerán a sus hijos o a sus nietos, quién sabe, y que esta institución custodiará también la historia de sus ancestros es comprender la verdadera dimensión de este lugar: esta institución que hoy nos cobija es un puente vivo entre generaciones, entre tierras, entre memorias. La emigración toca a mi familia sin remedio. Tengo un hijo, Óscar, nacido en Chile y que vive en España desde hace once años. Y mis primos Juan Luis y Macarena, también nacidos en Chile, han elegido vivir en la tierra de sus padres trayendo consigo a sus hijos”.

Dignidad, esfuerzo y amor por las raíces

Nayda indicó que todos ellos están “repitiendo de alguna manera el mismo camino de quienes partieron antes. Porque sí, la historia es circular. La historia de las familias, también. Y sé que muchos de los que están aquí se reconocen en estas palabras. Porque la emigración no es solo historia es memoria viva es identidad es algo que se lleva dentro como un tatuaje. Y por eso, hoy, este reconocimiento no me pertenece solo a mí sino a todos aquellos que han hecho de la emigración una historia de dignidad, esfuerzo, y amor por sus raíces”. La nueva patrona de honor de la Fundación Archivo de Indianos cerró su intervención con una reflexión: “No olvidemos nunca de dónde venimos porque en ese recuerdo vive nuestra identidad”.