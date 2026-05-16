El "Campanu", más desaparecido que Ayuso en México: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, el domingo recibirá en su correo este análisis de las noticias semanales. Esta Carta hablaremos de cosas que suben y cosas que no acaban de subir. Entre las primera están los alquileres, que subieron un 15% en Asturias en los últimos años o, también, la cotización de la empresa asturiana TSK, que esta semana debutó en la Bolsa. Entre los que sube está también el peaje del Huerna, que no para de incrementarse pese a que el servicio que se ofrece a los usuarios deja mucho que desear. Y entre las cosas que no acaban de subir está, en primer lugar, el salmón, que esta temporada parece que no remonta los ríos asturianos. El "campanu" parece que ni está ni se le espera. Anda más desaparecido que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue a México a liarla exhumando el cadáver de Hernán Cortés y luego anduvo desaparecida un par de días. De todo eso y mucho más, hablaremos en la "Carta desde el Paraíso".

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