Debut en México del director musical asturiano Marco Antonio García de Paz: un "encuentro con lo humano" en el gran escenario de Hispanoamérica

El director coral y sinfónico luanquín Marco Antonio García de Paz debuta en México el próximo domingo día 24 de mayo en un escenario grandioso, el Palacio de Bellas Artes de la capital federal, probablemente el coliseo más relevante de Hispanoamérica. Lo hará junto la orquesta Nova Metropoli y al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes. Dirigirá un programa “concebido como un viaje contemplativo hacia la luz, culminado con el réquiem de Fauré, una obra increíble, muy humana, conmovedora y alejada de todo ruido”, explica García de Paz, conocido en Asturias por su faceta como fundador y director artístico del coro El León de Oro de Luanco.

García de Paz durante los ensayos. / .

“Siento que este proyecto llega un momento muy importante de mi evolución como director hacia la orquesta. Soy violinista de profesión y aunque se me identifica mucho con ese grandísimo coro, el León de Oro, yo parto de la música sinfónica como especialidad. El mes pasado tuve el privilegio de debutar con la Orquesta Sinfónica del Principado, la OSPA, y percibo que se está consolidando una etapa especial de mi carrera, marcada por estos retos nuevos, por repertorios cada vez más ambiciosos y por colaboraciones muy inspiradoras”, indica a LA NUEVA ESPAÑA desde Ciudad de México. Este director asturiano, además del León de Oro, dirige desde 2019 el Joven Coro de Andalucía, y en 2024 asumió la dirección de la Acadèmia Vocal CdM en Valencia. Entre 2021 y 2024 fue director titular del Coro RTVE, con el que mantiene una activa colaboración.

García de Paz reconoce que está viviendo “un momento especialmente significativo en mi camino como director de orquesta”. La experiencia en México está siendo “muy intensa y emocionante. No sólo por el debut, también por la acogida tan cálida que estoy recibiendo mucho de México y por el altísimo nivel artístico de los músicos con los que estoy trabajando”.

García de Paz, durante uno de los ensayos. / .

Además del réquiem de Gabriel Fauré, el programa incluye obras de Ralph Vaughan Williams y Johannes Brahms “para reforzar el carácter espiritual del recital” auspiciado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). La mencionada obra de Fauré es, según el punto de vista de García de Paz, “delicada, una auténtica obra maestra compuesta a finales del romanticismo. No es el típico réquiem de terror que se acostumbraba en la época, sino que ofrece un consuelo sereno y aceptación frente a la muerte”. La pieza en latín requiere gran precisión técnica para fusionar la voz con el ensamble sinfónico, que en esta ocasión estará a cargo de la Orquesta Nova Metropoli, bajo la batuta de José Luis Mátuz.

La gala se complementará con “Fantasy on a Theme by Thomas Tallis”, de Ralph Vaughan Williams, y “Geistliches Lied”, de Johannes Brahms. “La obra de Vaughan Williams, un gran polifonista del renacimiento inglés, posee una especie de dobles coros que son tocados, no cantados. 'Geistliches Lied', de Brahms, es una de sus canciones espirituales más conocidas. También habla de un Dios cuya idea es no preocuparse demasiado por los avatares de la vida porque él está siempre presente”, detalla el director asturiano. García de Paz eligió el programa que se interpretará en el gran teatro mexicano. “Todas estas obras conectan muy bien con el espíritu del recital, ya que me gusta el contraste entre los dos estilos, el inglés y el alemán, con la obra que cierra el programa: el Réquiem de Fauré", añade.

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García de Paz considera que el recital será una experiencia de consuelo y esperanza al ofrecer obras que comparten una visión humanista de la muerte: “En una época dominada por la tecnología, la velocidad y las prisas de lo cotidiano, un concierto con este perfil representa un encuentro con lo humano, algo que le hace mucha falta al mundo”.