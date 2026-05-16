El vuelo directo que recupera el aeropuerto de Asturias el 30 de mayo y que puede ser utilizado por cientos de viajeros
La ruta a Castellón, operada por Volotea, recuperará la conexión entre el Principado y la provincia valenciana con dos frecuencias semanales a partir del 30 de mayo
El aeropuerto de Asturias recuperará a partir del próximo 30 de mayo la conexión aérea directa con Castellón, operada por la compañía aérea Volotea.
La ruta contará con dos frecuencias semanales, los martes y sábados, y volverá a unir en poco más de una hora el Principado con la provincia valenciana tras la buena acogida registrada el pasado año en su estreno.
La recuperación de este enlace tiene una especial relevancia para la comunidad asturiana asentada en Castellón y, en particular, para el Centro Asturiano de Castellón, que ya el año pasado se volcó con la inauguración de la ruta.
La entidad, integrada por cientos de asturianos residentes en la zona, destacó entonces el valor de una conexión que acerca “Asturias y sus encantos, sus gentes, sus paisajes y su gastronomía” a los castellonenses y facilita también los reencuentros familiares y los viajes de retorno al Principado.
Un puente entre Asturias y la Comunidad Valenciana
La puesta en marcha de la conexión fue celebrada en 2025 con un acto organizado por el Centro Asturiano de Castellón, al que acudieron representantes institucionales del Principado, del Ayuntamiento de Castellón y del aeropuerto valenciano. La directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, llegó a definir la línea como “un hito” que “acorta distancias, abre caminos y multiplica oportunidades”.
Desde el aeropuerto de Castellón también se incidió entonces en la importancia estratégica del enlace tanto desde el punto de vista turístico como empresarial, al conectar dos territorios que mantienen una estrecha relación histórica y humana. La comunidad asturiana residente en Castellón ronda las 900 personas.
La ruta forma parte de la programación estival del aeropuerto asturiano y permitirá seguir reforzando la conectividad nacional del Principado durante la temporada alta.
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