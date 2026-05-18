Adolfo Prieto, el empresario moscón que llevó hierro y acero a todo México: ahora un libro rescata su gran historia

En tiempos convulsos, durante y después de la revolución mexicana, la voluntad de hierro de un asturiano de Sama de Grado abanderó la reindustrialización y la modernización del país desde una planta siderúrgica. A la historia de Adolfo Prieto y Álvarez de las Vallinas (1867-1945), el empresario discreto que dirigió durante casi tres decenios la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, que financió escuelas, hospitales y orfanatos y tiene calles y plazas a su nombre por toda la nación, le faltaba un libro, una investigación que rescate la memoria y la vida múltiple y poco estudiada de industrial, intelectual y filántropo de un hombre al que México conoció siempre como “El caballero español”. Para saldar esta deuda se acaba de formalizar un acuerdo de colaboración entre la Asociación Asturianos en el Nordeste de México y el responsable del Archivo Histórico de Fundidora, Alberto Casillas Hernández, que cristalizará en una biografía que lleva mucho tiempo pendiente.

Casillas se hará cargo de la investigación con la colaboración de la presidenta del colectivo que agrupa a los asturianos del sector nororiental de México, Umbelina González Salcido. La asociación financiará la publicación y difusión de un libro que colma un anhelo de varios años y pretende ocupar un vacío reconstruyendo las tres dimensiones de la vida de Prieto, “la personal, la filantrópica y a empresarial”, destaca González Salcido. Pese a la trascendencia de esta figura “clave en la reindustrialización de México”, enlaza, únicamente se le ha recordado en un volumen que el Casino Español publicó en el año de su muerte y que apenas consta de una “recopilación de textos de personas que le conocieron y notas de condolencia”.

Adolfo Prieto. / Asturianos en el Noreste de México

El estudio que ahora acometen el historiador Casillas y los asturianos del noreste de México sale a buscar “al hombre que había tras las firmas de los contratos” y responder a las preguntas básicas de una historia que “merece ser contada”: “Cómo llega a México, por qué decide dedicarse a los negocios después de haber estudiado Filosofía” o cómo se forja la inclinación al humanismo que guio su actividad empresarial. Adolfo Prieto llegó a la cúspide de la siderúrgica que tuvo el primer alto horno de América Latina en los agitados comienzos del siglo XX mexicano. Ascendió de la mano de Antonio Basagoiti, emigrante vizcaíno y uno de los fundadores de la compañía, con el que probablemente había trabado amistad en el Círculo Español de México. El empresario moscón accede a las máximas responsabilidades en un momento delicado para una empresa en la que “ni siquiera había liquidez para pagar a los obreros y estaba incluso en riesgo de desaparecer”, cuenta Umbelina González.

“Él se encarga entonces de darle un nuevo empuje y de generar alianzas con el gobierno federal para poner hierro en todo el país”. “El caballero español” dirigió el consejo de administración de la fábrica de 1917 hasta su muerte, en 1945, y consiguió llevar desde Monterrey el material para fabricar “todas las vías del ferrocarril mexicano” y sostener con acero regiomontano “muchos de los edificios que en ese tiempo trajeron la modernidad a Ciudad de México. Hasta tuvo una singular visión de publicista”, remata la presidenta de los asturianos del noreste. “Contrató al padre de la pintora Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, que era un apreciado fotógrafo, para que viniera a inmortalizar el proceso de producción del acero en Monterrey…”

La investigación en ciernes debe detenerse también en la importante labor filantrópica de un empresario que auspició “las Escuelas de Acero que hoy llevan su nombre y siguen en funcionamiento, ahora bajo la dependencia del gobierno federal”. Prieto las abrió para facilitar la educación de los hijos de los obreros, “a los que se proveía de los útiles, la alimentación o el vestido. Incluso financió los estudios en el extranjero de muchos de los que obtenían mejores calificaciones”, destaca Umbelina González. “También construyó una maternidad para asistir a las esposas de sus trabajadores y además de promover actividades deportivas y culturales apoyó a muchos hospicios, hizo un orfanato y un hospital” y expandió su actividad filantrópica al otro lado del océano financiando la construcción de las escuelas de Sama de Grado, su pueblo natal, que se llamó Grupo Escolar María Josefa en recuerdo de la única hija que tuvo Adolfo Prieto y que falleció siendo muy niña.

A apuntar el resto de los detalles de la apasionante vida del indiano vendrá un el libro que pretende ser “minucioso” y cuya publicación se espera para celebrar, en mayo de 2027, el 170 aniversario del nacimiento del prócer, un empresario discreto que cedió a la ciudad de Monterrey una extensa cantidad de tierra para instalar un parque recreativo con la condición de que no le pusieran su nombre y que hoy se llama “parque España”. Tal vez todo se resuma en una frase suya que se puede leer en un mural que le recuerda en el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey: “Todo el oro del mundo no significa nada. Lo que perdura son las buenas acciones que hacemos para nuestros semejantes”.