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Una posible inversión en el sector naval: el primer fruto del viaje a México de Barbón y los empresarios asturianos

El Presidente regional se reúne con los agentes empresariales que participaron en la misión comercial a la capital mexicana, donde se establecieron numerosos contactos y también se produjeron "avances en una conexión logística estratégica con América Latina" a través del puerto de Veracruz

El encuentro entre Barbón y los representantes empresariales que viajaron a México.

El encuentro entre Barbón y los representantes empresariales que viajaron a México. / prensa Principado

Eduardo Lagar

Eduardo Lagar

El viaje empresarial a México, encabezado por el presidente Barbón, ha dejado "nuevas expectativas de inversión, especialmente en el sector naval", así como "avances en una conexión logística estratégica con América Latina" a través del puerto de Veracruz.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presidido hoy la reunión de balance de la misión institucional y empresarial a México que tuvo lugar entre el 20 y el 24 de abril, un viaje que ha permitido reforzar el posicionamiento de Asturias "como socio industrial fiable y competitivo en uno de los mercados clave de América Latina", indicó el Gobierno en su nota.

El viaje, tal y como subraya el Principado, "se ha traducido en acuerdos con las principales patronales mexicanas, nuevas expectativas de inversión, especialmente en el sector naval, y avances en una conexión logística estratégica con América Latina". El encuentro para hacer balance del viaje se celebró en el palacio de los Condes de Toreno y participaron representantes del Gobierno de Asturias, Asturex, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), las cámaras de comercio y empresas que integraron la delegación.

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Las cámaras asturianas a la patronal Fade firmaron acuerdos con las patronales Coparmex, Canacintra y Comce durante este viaje de una semana a la capital mexicana. La misión, tal y como indicó el consejero al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha permitido avanzar en proyectos de carácter estratégico, como el análisis de una futura línea marítima regular de contenedores entre los puertos de Gijón o Avilés y Veracruz, que podría reducir costes logísticos y mejorar la competitividad del tejido productivo asturiano. 

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