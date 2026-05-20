Una posible inversión en el sector naval: el primer fruto del viaje a México de Barbón y los empresarios asturianos
El Presidente regional se reúne con los agentes empresariales que participaron en la misión comercial a la capital mexicana, donde se establecieron numerosos contactos y también se produjeron "avances en una conexión logística estratégica con América Latina" a través del puerto de Veracruz
El viaje empresarial a México, encabezado por el presidente Barbón, ha dejado "nuevas expectativas de inversión, especialmente en el sector naval", así como "avances en una conexión logística estratégica con América Latina" a través del puerto de Veracruz.
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha presidido hoy la reunión de balance de la misión institucional y empresarial a México que tuvo lugar entre el 20 y el 24 de abril, un viaje que ha permitido reforzar el posicionamiento de Asturias "como socio industrial fiable y competitivo en uno de los mercados clave de América Latina", indicó el Gobierno en su nota.
El viaje, tal y como subraya el Principado, "se ha traducido en acuerdos con las principales patronales mexicanas, nuevas expectativas de inversión, especialmente en el sector naval, y avances en una conexión logística estratégica con América Latina". El encuentro para hacer balance del viaje se celebró en el palacio de los Condes de Toreno y participaron representantes del Gobierno de Asturias, Asturex, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), las cámaras de comercio y empresas que integraron la delegación.
Las cámaras asturianas a la patronal Fade firmaron acuerdos con las patronales Coparmex, Canacintra y Comce durante este viaje de una semana a la capital mexicana. La misión, tal y como indicó el consejero al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha permitido avanzar en proyectos de carácter estratégico, como el análisis de una futura línea marítima regular de contenedores entre los puertos de Gijón o Avilés y Veracruz, que podría reducir costes logísticos y mejorar la competitividad del tejido productivo asturiano.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras