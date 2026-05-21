El "Asturias, patria querida" a todo trapo en la plaza Mayor de Madrid ante miles de personas

Asturias volvió a sonar con fuerza en pleno corazón de Madrid durante el cierre de las fiestas de San Isidro. La Plaza Mayor, abarrotada para la tradicional muestra de folclore de las casas regionales, acabó cantando “Asturias, patria querida” junto a la banda de gaitas del Centro Asturiano y el grupo de baile La Alborá en uno de los momentos más emotivos de la jornada, ante miles de personas.

La representación asturiana participó el pasado domingo en este festival que se celebra desde 1953 como homenaje al patrón madrileño y que cada año reúne a distintas comunidades autónomas en uno de los actos más simbólicos del programa festivo de San Isidro. En esta edición estuvieron presentes Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, León, Cataluña, Extremadura y País Vasco.

Una imagen de la actuación / LNE

La Plaza Mayor, entregada al sonido de la gaita

La actuación asturiana llevó a la céntrica plaza madrileña parte del repertorio tradicional de la región. Pero el momento culminante llegó con la interpretación de “Asturias, patria querida”, que fue acompañada por buena parte del público presente en una Plaza Mayor “a reventar”, según destacaron desde la coordinación del grupo.

Más de una treintena de integrantes formaron parte de la expedición asturiana entre músicos y bailarines, en una actuación que volvió a convertir al Centro Asturiano en uno de los grandes protagonistas del cierre de las fiestas madrileñas.

La cita sirvió además para reivindicar la presencia y el peso de la cultura asturiana en Madrid, donde el Centro Asturiano mantiene desde hace décadas una intensa actividad cultural y social. El sonido de las gaitas y los bailes tradicionales volvieron así a abrirse paso entre miles de personas en una de las plazas más emblemáticas del país, llevando durante unos minutos el ambiente de Asturias al centro de la capital.