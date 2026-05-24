Todo se arreglará con la "silla eléctrica saludable": lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, este domingo por la tarde recibirás en su correo este análisis de las noticias semanales. Ésta fue una semana tirada a la basura porque, entre lo más descatado informativamente hablango, fue qué está pasando con la Plantona, la planta donde tendrían que tratarse la "fracción resto", que no puede reciclarse, de las basuras de todos los asturianos. Lo que, en los inicios de la autonomía, se convirtio en un ejemplo nacional de gestión de las basuras se está convirtiendo en un nuevo problema para Asturias. También fue la semana en la que conocimos la invención de la "silla eléctrica saludable", un curioso proyecto que se está desarrolllando en Tineo. ¿Será la solución a todos nuestros problemas? De todo eso y mucho más, hablaremos en la "Carta desde el Paraíso".

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