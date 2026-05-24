Todo se arreglará con la "silla eléctrica saludable": lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Suscríbete para recibir semanalmente en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
.
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, este domingo por la tarde recibirás en su correo este análisis de las noticias semanales. Ésta fue una semana tirada a la basura porque, entre lo más descatado informativamente hablango, fue qué está pasando con la Plantona, la planta donde tendrían que tratarse la "fracción resto", que no puede reciclarse, de las basuras de todos los asturianos. Lo que, en los inicios de la autonomía, se convirtio en un ejemplo nacional de gestión de las basuras se está convirtiendo en un nuevo problema para Asturias. También fue la semana en la que conocimos la invención de la "silla eléctrica saludable", un curioso proyecto que se está desarrolllando en Tineo. ¿Será la solución a todos nuestros problemas? De todo eso y mucho más, hablaremos en la "Carta desde el Paraíso".
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Tensión en el centro de Oviedo entre huelguistas de las cadenas de ropa y comercios abiertos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48 por ciento: el más barato del mercado que no ocupa espacio