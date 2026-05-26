El pequeño genio del fútbol que sale del Centro Asturiano de la Patagonia argentina para asaltar el cielo de River Plate

“¡¡¡Hecho histórico!!”. Así, con muchas exclamaciones, la Escuela de Fútbol del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argentina, anunciaba recientemente el fichaje de uno de sus pequeños juradores, Bruno Daniel Ojeda, de solo 6 años, para formar parte de uno de los más grandes equipos de Argentina, el Club Atlético River Plate. Es el primer jugador de la escuela de fútbol base del Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia, encabezado por Raúl Estrada, que logra integrarse en uno de los equipos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en un país donde el fútbol es casi (o más) que una religión.

El pasado mes de febrero, el “captador” del River Mariano Tedesco siguió las pruebas de “Brunito” y le abrió la puerta al club de Núñez, el barrio bonaerense donde se encuentra el campo del River, el Estadio Monumental. A Bruno le bastaron dos “prácticas” para demostrar su talento al ojeador del “Millonario”, como también se conoce al River por los fichajes millonarios que comenzó a hacer en la década de 1930. En el comunicado de celebración del fichaje, el Centro Asturiano subraya que “este logro es también de su familia, que acompañó siempre y confió en nuestro trabajo de formación de Bruno, hijo del reconocido jugador del futbol comodorense Claudio ‘Perico’ Ojeda, actual jugador de Camioneros Patagónicos, y su madre Amanda Gil, del coordinador y formador de nuestra escuela, Mariano Tula, quien lo acompañó en la semana que estuvo a prueba y al staff de profesores que lo acompañan día a día en cada entrenamiento”.

El fichaje de Bruno es, incide el comunicado, “el reflejo del trabajo, el compromiso y los valores que día a día buscamos transmitir en el Asturiano. Bruno es ejemplo de que, con esfuerzo, disciplina y pasión, los sueños se cumplen. Hoy le toca dar un paso enorme, pero sabemos que esto recién empieza para él. Gracias, Bruno y familia por representar a nuestra escuela de esta manera. Y que este logro sirva de inspiración para todos los chicos que sueñan con llegar. En el Asturiano seguimos creyendo. Porque lo último que se pierde es la fe".

Bruno con su entrenador en Asturiano, Mariano Tula. / Imagen Cedida por el Centro Asturiano de Comodoro Rivadavia.

Bruno ya había llamado la atención de Mariano Tedesco cuando visitó Comodoro Rivadavia en 2025.Después, la familia empezó a enviarle vídeos donde se mostraba el talento del pequeño. Más tarde, en dos entrenamientos, convenció a los captadores. Por el momento, el pequeño no se trasladará de forma permanente a la capital bonaerense, que está a 1.729 kilómetros de Buenos Aires, poco más de dos horas de avión. Pero sus padres tratarán de llevarlo todo lo que puedan. La prioridad es su crecimiento.

El padre de Bruno, Claudio “Perico” Ojeda, promete que “como papás, vamos a hacer el esfuerzo para que él pueda viajar (a Buenos Aires) y tener la mayor cantidad de entrenamientos con sus compañeros. Que sepa lo que es River. No creo que ahora suponga presión para él. Queremos que disfrute, que sea feliz”. Sabe que tiene una joya en casa: “Mi hijo es cien veces mejor que yo. Y le vamos a ayudar para que sea mucho mejor, le vamos a dar todo para que tenga todas las herramientas. Yo, a esa edad, ni miraba la pelota ni hacía las cosas que él hace”.

Bruno, en uno de sus entrenamientos con River. / .

Claudio “Perico” Ojeda es un futbolista reconocido. Debutó en la máxima categoría del fútbol argentino con Godoy Cruz en 2012. Según su trayectoria futbolística, resumida por la publicación argentina “Pasta de Campeón”, también jugó con el San Martín de Mendoza y en el Deportivo Maipú, entre otros. Su carrera lo llevó por torneos nacionales, Copa Argentina y categorías del ascenso, “consolidándose como un jugador de experiencia y carácter”. A Comodoro Rivadavia llegó en 2021 como refuerzo de Jorge Newbery para disputar el Torneo Regional Amateur, logrando consagrarse campeón patagónico y alcanzando la final por el ascenso. Luego regresó a Mendoza y regresó en 2023 volvió a la ciudad. Se transformó en tricampeón con Newbery. Más tarde continuó su carrera en Ferrocarril del Estado y actualmente, ya en la etapa final de su carrera futbolística, forma parte de Camioneros Patagónicos.

Noticias relacionadas

Al habla con LA NUEVA ESPAÑA, “Perico” Ojeda confiesa la “felicidad” que le ha producido, tanto a él como a su esposa, el fichaje del pequeño Bruno por el River. “Siempre hablamos con mi señora que Bruno nació para jugar al fútbol. Aprendió a caminar a los nueve meses y siempre detrás de la pelota; es algo natural en él”, detalla. Así lo describe su padre: “Bruno es muy buen jugador, muy educado, responsable para ir al entrenamiento más allá de la edad que tiene, no le gusta faltar. Y creo que tiene buena técnica. Gambetea bien, sabe levantar la cabeza, mirar dónde están sus compañeros, le pega fuerte… Más allá de su corta edad tiene buen estado físico, le gusta defender, atacar, correr, el saque lateral; creo que va a ser un jugador completo. Es más o menos lo mismo dijeron en el River: buena técnica, se amolda rápido; hace dos semanas fue a jugar y pudo convertir dos goles. Se le ven las ganas, se le ve que tiene un buen futuro”.