Exitoso debut del director asturiano Marco Antonio García de Paz en el Palacio de Bellas Artes de México

Exitoso debut en México. El director coral y sinfónico luanquín Marco Antonio García de Paz ha entrado con muy buen pie en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, uno de los escenarios de referencia en toda Hispanoamérica. García de Paz debutó el pasado domingo, día 24 de mayo, en este coliseo mexicano junto al junto al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes y la Orquesta Nova Metropoli con un programa que llevaba por título “De la meditación a la luz” con música con música instrumental de Brahms, Vaughan Williams y el “luminoso” Réquiem de Fauré.

Marco Antonio García de Paz durante el concierto en el palacio de Bellas Artes de México. / .

“Fue una velada realmente emocionante”, dice el director asturiano, que con esta velada musical en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, da un paso relevante en su progresión profesional hacia la dirección orquestal. García de Paz es el director y fundador del prestigioso coro luanquín León de Oro y además dirige desde 2019 el Joven Coro de Andalucía. En 2024 asumió la dirección de la Acadèmia Vocal CdM en Valencia. Entre 2021 y 2024 fue director titular del Coro RTVE, con el que mantiene una activa colaboración.