El gran culete americano: la estrella de la televisión Jimmy Kimmel escancia sidra asturiana con el chef José Andrés

El escanciado de sidra natural asturiana ha llegado a uno de los programas estrellas de la televisión estadounidense, el "late night" de Jimmy Kimmel. Fue el chef mierense José Andrés, convertido en el cocinero latino de referencia en EE UU, quien enseñó al presentador y cómico a escanciar en su último programa. José Andrés, que acudió vestido con una camiseta de la selección de Ucrania (con los mismos colores, azul y amarillo, de la bandera de Asturias) acudió a presentar su último libro "Spain My Way: Eat, Drink and Cook Like a Spaniard".

Kimmel escanció un culete de sidra Trabanco, el mayor productor de Asturias, que José Andrés llevó al plató. El cocinero asturiano le explicó cómo había que escanciar: “Ahora levantas la botella.Y luego, mientras estás arriba y el vaso está abajo. Dejas caer un chorrito fino. El chorrito va a salpicar el borde del vaso”. Como veía que Kimmel estaba dispuesto a llenar el vaso, le advirtió: “Pero no sirvas tanto. Sirves un poquito”. El presentador le preguntó por qué y el cocinero le aclaró que la sidra se compartía. “Todo el mundo tiene que beber un poco”.

Acto seguido, y como la mejor manera de presentar su libro era hacer una de las recetas, se pusieron a cocinar tortilla de patatas. En realidad, fue una “tortilla vaga”, donde las patatas son de bolsa. Kimmel llevaba mandil y José Andrés la camiseta de Ucrania, el país que está jugando “el partido más importante, por la libertad y la democracia”, dijo

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No es la primera vez que los espectadores estadounidenses ven a una celebridad escanciando sidra natural asturiana. La última vez anterior ocurrió en la primera vera pasada, cuando se emitió en CNN la serie documental protagonizada por Eva Longoria titulada “Searching for Spain”. La actriz, que vino a buscar su raíces asturiana precisamente al pueblo belmontino de Longoria, habló de sus orígenes en el Principado y escanció sidra.