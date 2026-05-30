Escocidos, quemados, abrasados y hasta incinerados: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de una semana muy ardiente
Suscríbete aquí para recibir en la tarde de este domingo en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
.
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, este domingo por la tarde recibirás en su correo este análisis de las noticias semanales. En esa semana hablaremos de carnes a la brasa en distintas intensidades y gradaciones. Los hay, de momento, tan solo irritados porque el proyecto de segunda fábrica de Indra en Asturias, en Barros, se demora por las reticencias de Duro Felguera a vender los terrenos. Los hay ya escocidos porque lo que fue un éxito de Asturias, Cogersa y su sistema de recogida de basuras, se etá convirtien en un problema de primer orden. Los hay con quemaduras de primer grado al tener que pagando peaje en el Huerna pese a que la autopista está en obras y el servicio es defectuoso. Ya en el lado de los incinerados están los socialistas, seriamente castigados por las distintas causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE, entre ellos el expresidente Zapatero.
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Solo en Semana Santa y verano, y por un máximo de cinco días: Asturias se convierte en la quinta comunidad de España en aplicar una tasa turística
- Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia