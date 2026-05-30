Escocidos, quemados, abrasados y hasta incinerados: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de una semana muy ardiente

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, este domingo por la tarde recibirás en su correo este análisis de las noticias semanales. En esa semana hablaremos de carnes a la brasa en distintas intensidades y gradaciones. Los hay, de momento, tan solo irritados porque el proyecto de segunda fábrica de Indra en Asturias, en Barros, se demora por las reticencias de Duro Felguera a vender los terrenos. Los hay ya escocidos porque lo que fue un éxito de Asturias, Cogersa y su sistema de recogida de basuras, se etá convirtien en un problema de primer orden. Los hay con quemaduras de primer grado al tener que pagando peaje en el Huerna pese a que la autopista está en obras y el servicio es defectuoso. Ya en el lado de los incinerados están los socialistas, seriamente castigados por las distintas causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE, entre ellos el expresidente Zapatero.

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