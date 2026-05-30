Un proyecto en Argentina invita a imaginar el origen de una misteriosa bandera asturiana

Se atribuye a Jovellanos el diseño de la bandera de Asturias y es conocido su origen. Es más, la “Carta de Jovellanos al marqués de Camposagrado sobre el blasón del Principado de Asturias de 1794”, donde se perfila cómo habría de ser ese símbolo, se expone de manera permanente en uno de los salones de la planta noble del palacio que alberga al parlamento autonómico asturiano, en Oviedo. La historia de la bandera de Asturias, azul con la Cruz de la Victoria en oro, es bastante conocida. Pero ahora en Argentina, en el Centro Asturiano de Lanús, está dispuestos a hacer su propia historia.

El Centro Asturiano de Lanús, que resurge al siglo de su fundación, ha iniciado un sorprendente proyecto para dotar de contenido a uno de sus símbolos, una “antigua bandera que conservamos desde hace mucho tiempo, pero cuyo origen exacto permanece desconocido”, dicen los directivos de esta entidad, radicada en el área metropolitana de Buenos Aires. “La bandera ha formado parte de la institución durante muchos años, pero no existen registros precisos de cómo llegó al Centro ni quién la trajo, ni cuál es la historia detrás de su llegada”. Así que los astur-argentinos de Lanús han decidido que la imaginación rellene el hueco que dejó el olvido.

Y así nace “La historia de guarda la bandera”, que es una convocatoria abierta a todo tipo de participantes, tanto en Argentina como en Asturias para “invitar a la comunidad a construir relatos verosímiles que imaginen el recorrido de esta bandera: su origen, su viaje, las personas que lo protegieron y el motivo por el cual terminó formando parte del Centro Asturiano de Lanús”. El objetivo es “transformar un interrogante histórico en una experiencia cultural colectiva, fortaleciendo los vínculos entre generaciones y preservando el legado asturiano mediante la literatura”.

Dos niños del Centro Asturiano de Lanús con la bandera de Asturias cuyo origen desconocen. / CAL

Por todo ello, invitan a todos aquellos que quieran sumarse a este iniciativa a que les envíen “un cuento breve, original y verosímil” inspirado en esta bander, tan querida por todos en Lanús, pero tan llena de misterio. Estas son las condiciones: “Cada relato deberá imaginar cómo llegó la bandera al Centro, quién o quienes la trajeron, el contexto histórico de su recorrido y el valor simbólico y emocional que pudo haber tenido para la comunidad asturiana”. Las historias, que pueden remitirse al correo electrónico del centro (centroasturianolanus@gmail.com),“deberán combinar elementos históricos reales con ficción, manteniendo siempre una narrativa creíble y vinculada al espíritu de la emigración, la memoria y la identidad cultural asturiana”. La extensión máxima serán cuatro caras de folio A4.

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Entre todos los relatos recibidos, el Centro seleccionará “la historia representativa que será adoptada simbólicamente como el relato oficial de la bandera histórica del Centro”. Con los relatos seleccionados tienen previsto hacer un libro recopilatorio “que reunirá distintas interpretaciones sobre el origen de la bandera”. Los relatos pueden enviarse desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto al mencionado correo (centroasturianolanus@gmail.com), en agosto será la selección de las historias y en septiembre tendrá lugar la presentación oficial de la historia seleccionada y del libro recopilatorio.