El Centro Asturiano de Madrid y la Casa de León refuerzan sus lazos con las Madreñas Astur-leonesas

Madrid acogió el pasado fin de semana una nueva edición de las Madreñas Astur-leonesas, una iniciativa promovida conjuntamente por la Casa de León y el Centro Asturiano de Madrid que simboliza la histórica relación entre ambas tierras y que, desde hace más de tres décadas, constituye un espacio de encuentro, reconocimiento, afecto y celebración de una identidad compartida.

La jornada se desarrolló en dos escenarios. La primera parte tuvo lugar en la sede de la Casa de León, donde se celebró una sesión académica centrada en la reflexión sobre los lazos históricos y culturales entre Asturias y León. Posteriormente, los asistentes se trasladaron al Centro Asturiano de Madrid para el acto de entrega de las tradicionales Madreñas Astur-leonesas y la cena de confraternización servida por Casa Hortensia.

En esta edición fueron distinguidos Roberto González-Quevedo González, filósofo, antropólogo y lingüista nacido en Palacios del Sil, y el periodista y escritor Juan Ramón Lucas Fernández. El primero recibió la Madreña Trasmontana, concedida por el Centro Asturiano a propuesta de la Casa de León, mientras que el comunicador fue reconocido con la Madreña Cismontana, otorgada por la institución leonesa a iniciativa de la entidad asturiana.

La apertura del acto corrió a cargo de los presidentes de ambas casas, Diego San Martín y Valentín Martínez-Otero Pérez, quienes destacaron la importancia de mantener vivo un hermanamiento basado en la historia, la cultura, la geografía y los vínculos humanos que unen a leoneses y asturianos.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la conferencia pronunciada por la periodista y escritora Marta del Riego Anta, titulada El sentimiento astur-leonés. A través de recuerdos familiares, referencias literarias y experiencias personales, la autora evocó la existencia de una comunidad afectiva y cultural, un «sentimiento de ida y vuelta» que anida en los corazones. Su intervención puso de relieve las relaciones históricas entre ambos territorios, las migraciones, los intercambios culturales y las numerosas vivencias compartidas que han tejido una identidad común a ambos lados de la montaña.

Durante el acto celebrado en el Centro Asturiano, Roberto González-Quevedo agradeció el reconocimiento recibido y recordó los estrechos vínculos que ha mantenido durante años con las dos entidades organizadoras. Asimismo, reivindicó el valor del patrimonio lingüístico y cultural del noroeste leonés, con especial atención a la conservación del patsuezu y de las tradiciones de la montaña occidental.

Por su parte, Juan Ramón Lucas evocó diversos recuerdos ligados a León, territorio con el que mantiene una estrecha relación personal desde hace décadas. El periodista compartió algunas experiencias de juventud y expresó su satisfacción por recibir una distinción que fortalece aún más sus lazos con esta tierra. También destacó la importancia de las conexiones históricas y humanas entre Asturias y León.

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La ceremonia concluyó en un ambiente de cordialidad que reflejó el espíritu de una celebración concebida para estrechar la amistad entre asturianos y leoneses. Una vez más, las Madreñas Astur-leonesas sirvieron para poner en valor, desde Madrid, una herencia cultural compartida y reafirmar los profundos vínculos que unen a Asturias y León.