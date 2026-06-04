Candelario Villafaña, el cubano "pardo" que alentó una revolución antes que Fidel (y al que ahora dibuja el asturiano Alfonso Zapico)

El mulato cubano Candelario Villafaña recibió un castigo ejemplarizante –200 latigazos y 10 años de confinamiento en Melilla– por «tener la osadía de turbar el orden y la tranquilidad» de Cuba, por entonces todavía perteneciente a España, y aspirar a la «libertad de sus semejantes». La sentencia fue dictada en agosto de 1837. Hoy, casi 190 años después de que fuera azotado por las calles de Santiago de Cuba para escarmiento general, la historia de Candelario regresa como ejemplo de valentía e idealismo –y como víctima aplastada por un poder imperial– convertida en un cómic dibujado por Alfonso Zapico, historietista asturiano afincado en Francia, premio nacional de Cómic en 2012. Este nuevo trabajo de Zapico es una adaptación al lenguaje de la novela gráfica de una investigación del joven historiador gijonés Jesús Sanjurjo Ramos, profesor en la universidad de Strathclyde, en Glasgow (Reino Unido), y por la historiadora cubana Yaimara Izaguirre, de la Universidad de La Habana.

“Castigo a la osadía” es el título de este cómic que pronto será de acceso libre online y que forma parte de un proyecto que trata de acercar al gran público la investigación histórica a través del lenguaje de la historieta. La obra, además, irá acompañada de una unidad didáctica y un cuaderno de actividades para que los profesores puedan trabajar con los alumnos de 11 a 14 años en torno a la figura de Candelario y a su significado histórico. Porque detrás de Candelario hay mucho que contar.

Jesús Sanjurjo Ramos, durante su trabajo de investigación histórica. / .

Un cubano "pardo"

La recuperación de la historia de este cubano “pardo” que acabó aplastado por el imperio español en el siglo XIX tiene su origen en el interés de Jesús Sanjurjo Ramos por el pronunciamiento constitucionalista en 1836 del general Manuel Lorenzo, gobernador de Santiago de Cuba. “Cuando estaba trabajando en Cambridge, les planteé una investigación relacionada con una revolución de la que los historiadores habían dicho muy poquito”, explica. “Hablaban de un levantamiento fundamentalmente militar encabezado por Lorenzo. Cuando llegan las noticias del restablecimiento de la Constitución de 1812, después del motín de La Granja en España, cuando los sargentos obligan a María Cristina a jurarla, este general, que era muy liberal y muy radical, proclama en Santiago de Cuba la vigencia del texto aprobado por las cortes de Cádiz. Eso se interpretó como un intento de secesión por parte de las autoridades en La Habana, encabezadas por el capitán general Miguel Tacón. Entonces se inicia un proceso político para convencer a Lorenzo de que eso es inaceptable. Hasta ahí es lo que sabíamos por parte de la historiografía clásica. Pero había cosas que no me encajaban. ¿Si esto era un levantamiento exclusivamente de militar, por qué había manifestaciones de jolgorio y alegría por las calles de Santiago de Cuba? Aparecían anécdotas muy llamativas en los atestados policiales: un tipo que había salido ondeando una bandera tricolor francesa, otros que estaban cantando La Marsellesa… Aquello era mucho más que un levantamiento militar, era una revolución popular”, detalla Sanjurjo.

La historiadora cubana Yaimara Izaguirre. / David Lafevor

Una revolución multirracial

Este brillante historiador asturiano -que anteriormente había ahondado en el comercio de esclavos en el imperio español- no tenía, sin embargo, más hilos de los que tirar para confirmar sus intuiciones sobre la revuelta santiaguera. Hasta que, en un archivo hallado en La Habana, encontró una reconstrucción de aquellos hechos revolucionarios que le permitió avanzar. Era la documentación del proceso judicial al que se sometió a un tal Candelario Villafañe, cuya condena desproporcionada tenía claramente una intención ejemplarizante. El objetivo era atajar “una revolución multirracial, popular que había radicalizado a personajes tan lejos del espectro de lo previsible para las autoridades como era Candelario, un veguero, es decir, un tipo que trabajaba en el campo cultivando tabaco, que había aprendido a escribir seguramente muy tarde en su vida y que, sin embargo, se había llevado a la espalda la idea de escribir una serie de anónimos, seguramente en colaboración o en contubernio con algunos otros liberales de la ciudad”.

Alfonso Zapico, en su casa de Angulema. / .

La osadía de pedir la libertad

¿Cuál fue el “crimen” de Candelario, cuál fue su “osadía”? Pues esconder unos anónimos en su sombrero, ir a la salida de la misa de domingo en la plaza de la Catedral de Santiago “y empezar a repartirlos”. Los anónimos reivindicaban al general Lorenzo, cargaban contra el general Tacón (capital general de Cuba) y denunciaban que Cuba vivía en la esclavitud. Sanjurjo: “Que este personaje tuviera la osadía, y de ahí el título del cómic, de hacer esto siendo quien era, estando en lo más bajo del escalafón social, a las autoridades coloniales les preocupa muchísimo. Eso es lo que pone el acento en el verdadero impacto de esta revolución, una revolución que no fue”.

Candelario quedó atrapado entre los engranajes de la historia. Así lo explica Sanjurjo: “Es ese proceso, tan insatisfactorio para los historiadores, ese constante runrún que es el liberalismo, o progresismo en general, a lo largo del siglo XIX. El liberalismo político tiene una primera intentona en 1812, una segunda en 1820 con el Trienio Liberal y luego, con el Motín de La Granja, con todo este proceso el regreso de los liberales exiliados como Agustín Argüelles y el Conde de Toreno. Pero en 1836 ya se produce una ruptura muy clara de las dos grandes familias del liberalismo político. Por un lado, los liberales como Lorenzo, que están convencidos de esa idea tan universalista de Cádiz: la España de ambos hemisferios. Es decir, un imperio sin colonias y una España transoceánica. Y luego está el modelo del general Tacón, capitán general de Cuba, que es el que manda apresar a la Candelario. Su modelo es el de una España liberal pero imperial. Una España en la que las colonias deben estar sometidas a la voluntad del imperio. Por ejemplo, Argüelles cuando regresa a las Cortes del Estatuto Real que va dar lugar a la Constitución del 37, lo tiene clarísimo: que los americanos, que los cubanos, no deben tener representación parlamentaria. Es decir, que hay un modelo a dos velocidades: la metrópoli y las colonias. En ese momento se está decidiendo eso y los que se pillan los dedos con el proceso revolucionario son gente como Candelario, que al que le condenan no solamente por ser liberal sino también por ser negro”.

Una de las páginas del cómic sobre Candelario. / .

Una historia de película, pero con proyección didáctica

Candelario dio el salto al cómic por dos razones, que explica Sanjurjo. “Por un lado, cuando reconstruimos su historia, nos parecía de película, espectacular por el poder narrativo que tienen las historias personales de este tipo. Y luego estaba la coincidencia feliz de conocer a Alfonso y de admirar muchísimo su trabajo, como la Balada del Norte”. Lograron el apoyo económico de la universidad de Strathclyde y de la embajada española en Londres y, además, pensaron que, con la unidad didáctica basada en el cómic, proyectarían la historia hacia las aulas. “Queríamos que no se quedase solo un elemento un visual muy emocionante de leer, queríamos que fuese también útil para profesores de secundaria para introducir algunos temas especialmente complejos, muy difíciles llevar al aula como la diferencia entre la justicia y la ley o abordar la idea de qué elementos llevan a alguien como Candelario a arriesgarlo todo por la revolución”. También han impreso algunos ejemplares en papel.

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La portada del cómic dedicado a Candelario. / .

Un conflicto, un antihéroe, una revolución

Zapico encontró en el castigo que recibió Candelario “una historia como las que me gusta contar a mí. Ecos del pasado, un conflicto, un antihéroe, una revolución que fracasa...” El dibujante se esforzó por traducir a viñetas “un material tan complejo como el que tenían Jesús y Yaimara”. Quería “probar que el cómic es muy útil para hacer llegar un estudio académico al gran público. El cómic como herramienta pedagógica. Creo que hemos hecho un material que se puede trabajar con grupos de distintos niveles”, añade Zapico. De hecho, Zapico, que es profesor en Francia dice que el próximo curso los probaré con sus alumnos. “Y Jesús con los suyos”, añade.

La mayor cárcel de América: el inicio de la "pornografía penitenciaria" El hallazgo del expediente de Candelario no sólo ayudó a Sanjurjo a sacar a la luz la revuelta popular que acompañó a aquella proclamación de "La Pepa" hecha por el general Manuel Lorenzo. También le puso en la pista de una nueva línea de estudios sobre la primera gran prisión que se abrió en Hispanoamérica. Siguiendo la pista al encarcelamiento de aquel revolucionario “pardo”, Sanjurjo encontró un nuevo filón para las investigaciones que está desarrollando con apoyo de un equipo de investigadores cubanos ligados a la Casa Altos Estudios Fernando Ortiz. Así lo cuenta; “Hace un año y medio encontramos en el Archivo Nacional de La Habana una colección de manuscritos que no sabíamos que existía; ni siquiera los archiveros sabían que existía. Son los libros de presos de la Real Cárcel de La Habana, desde 1836 hasta 1936, cien años de registros carcelarios que habían pasado desapercibidos durante ochenta años y que muchos colegas pensaban que eran simplemente libros de contabilidad”. “Conseguimos financiación de la Biblioteca Británica para digitalizar esos fondos. Llevamos prácticamente un año de digitalización sistemática en condiciones muy difíciles porque, como es conocido, la situación en Cuba es especialmente compleja en los últimos meses. Pero el equipo local es todoterreno y, a pesar de los apagones, del hambre y de todas las calamidades del mundo mundial, ahí están, digitalizando documentación del siglo XIX”. Sanjurjo encontró “el libro que estaba en la puerta de la prisión, en el que el funcionario iba apuntando nombre y apellidos, profesión, sexo, ‘calidad’, lo que significaba raza o etnicidad, y el motivo por el que se llevaba al preso. Eso nos da una visión absolutamente extraordinaria. Para perfilar mejor ese movimiento revolucionario de Manuel Lorenzo y luego para seguir ampliando todo el proceso carcelario que se desarrolló en Cuba durante ese tiempo”. Este profesor asturiano en la universidad escocesa de Strathclyde incide en dos cuestiones interesantes. “La primera es que la cárcel de La Habana se empieza a construir en 1833, pero se pone a funcionar en 1836, con los episodios revolucionarios de Santiago de Cuba. Entonces es la cárcel más grande del imperio español y una de las más grandes del mundo. La Habana pasa de tener una cárcel pequeñita en el sótano del Palacio de los Capitanes Generales, para unos 150-200 presos, a tener un edificio dedicado exclusivamente a la cárcel con capacidad para 2.000 reclusos”. Ahora, Sanjurjo y sus colaboradores, están tratando de desentrañar si están ante la documentación que habla “del principio de una nueva manera de entender el régimen penitenciario”, del “origen de la penitenciaría en América Latina”. Es una historia que se proyecta a la actualidad: “Ahora que hablamos tanto de Bukele y de la cárcel convertida en pornografía, este es el momento, porque tenemos un capitán general (Tacón) que organiza visitas a la cárcel. Cuando vienen turistas extranjeros, se nos lleva a la cárcel para enseñarle lo que ha sido capaz de construir. Para mostrar lo que pasa aquí con los que se pasan de la raya y con los que se atreven a desafiar a la autoridad. Esa idea de la cárcel espectáculo como ejemplo del poder autoritario y del poder omnímodo de las autoridades, creemos que empieza aquí. Y eso es lo que estamos esperando de armar”.