La recreación de un chigre tradicional en Madrid por el Día de la Sidra: una fiesta para celebrar "la forma de entender la vida en Asturias"

En Madrid también se celebró el Día de la Sidra, al que este miércoles se sumó toda Asturias. El Gobierno del Principado reunió este miércoles en la capital a más de un centenar de personas para celebrar este homenaje a la sidra asturiana, que está viviendo uno de sus grandes momentos tras la declaración de la cultura sidrera patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la Unesco en diciembre de 2024.

El acto, en el que participó la vicepresidenta, Gimena Llamedo, tuvo lugar en la sala Siderit. Fue una velada presentada por el periodista Juan Pablo Carpintero y concebida como homenaje a la cultura sidrera asturiana. Durante su intervención, Llamedo reivindicó la sidra que, a su juicio, "es mucho más que una bebida, es una forma de relacionarnos, de celebrar y de entender la vida en Asturias". Constituye “una cultura viva que habla de identidad, de comunidad y también de futuro”.

La cultura sidrera, indicó Llamedo, representa una de las expresiones más completas de la identidad regional, porque conecta tradición, paisaje, actividad económica y forma de vida. “Detrás de cada botella hay agricultores, productores, llagares, hostelería y muchas familias que mantienen viva una cultura profundamente vinculada a la tierra”, afirmó. Por eso, promover la cultura sidrera significa también “proteger nuestros pueblos, conservar el paisaje y generar oportunidades”, añadió.

La Asociacion de Amigos de Valdesotro colaboró para que el ambiente del evento fuera una recreación del chigre tradicional asturiano. Hubo también un guiño a las comunidades asturianas repartidas por el mundo. Al evento asistieron representantes de centros regionales de Madrid, Alcobendas, Tres Cantos, Guadarrama y Alcalá de Henares. También se proyectó un vídeo con brindis con asturianos y asturianas residentes en otros puntos de España y del extranjero.

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Llamedo aseguró que declaración de la Unesco supuso un reconocimiento histórico, pero también una responsabilidad: “Muchos viajeros buscan experiencias reales y auténticas, y Asturias tiene una enorme fortaleza, porque aquí la autenticidad no se fabrica”.