La mejor selección de los contenidos de "Asturias Exterior" en un suplemento mensual: aquí puedes descargarlo

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La historia de Candelario Villafaña, el cubano "pardo" que alentó una revolución antes que Fidel y al que ahora dibuja el asturiano Alfonso Zapico, es el protagonista de esta última entrega
E. L.
¿Quieres leer los mejores contenidos seleccionados del canal digital "Asturias Exterior? Si pinchas aquí podrás descargarte la versión en pdf de nuestro suplemento mensual, que este mes viene repleto de interesantes reportajes y entrevistas.
La historia de Candelario Villafaña, el cubano "pardo" que alentó una revolución antes que Fidel y al que ahora dibuja el asturiano Alfonso Zapico, es el protagonista de este mes. Zapico, junto con el historiador gijonés Jesús Sanjurjo Ramos y la cubana Yaimara Izaguirre, han rescatado del olvido la historia de un veguero al que el Imperio español aplastó por pedir libertad.
El suplemento también dedica dos páginas a relatar las penurias de los asturianos en Cuba, que está al borde de la catástrofe humanitaria. El mensaje que una niña de 5 años envió por Whasatapp a su padre, residente en España, refleja a la perfección la agonía que vive el país: "Paaaapá, cuando venga una conexión hablamos. Pero, paaa pá, es verdad, ¡nosotros andamos sin corriente desde hace dos días! ¡Ay dios mío, aquí Cuba está al explotar! ¡Yo creo que Cuba va a explotar! ¡Explotar! ¡Te quiero, paaaapá!".
Además, en este número mensual se publica un análisis de la Asturias que vende al mundo, es decir, que exporta. Las ventas al extranjero se triplicaron en dos décadas y ahora empiezan a incorporarse a ellas las pequeñas y medianas compañías.
En el último suplemento de "Asturias Exterior" hay mucho más. Por ejemplo, una entrevista a Begoña Quesada, escritora y periodista gijonesa afincada en Múnich, doctora en Relaciones Internacionales, que acaba de publicar la novela " Memento". La gastronomía también tiene su espacio a través de Daniel Antuña, estrella de la cocina en Bruselas, donde regenta el restaurante 't Stoveke. Y el deporte con Bruno Ojeda, que es el nuevo Messi que se cría con los asturianos de la Patagonia. Con tan solo 6 años, el pequeño genio del fútbol acaba de ser fichado por el River Plate, uno de los dos grandes equipos argentinos.
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