El empresario asturiano Antonio Suárez recibe el máximo reconocimiento de la Cámara Española en México por su "profundo compromiso" con el país y su "ejemplar trayectoria"

El empresario asturiano Antonio Suárez Gutiérrez, presidente de Grupomar, acaba de recibir el premio “Vasco de Quiroga” 2026, el máximo reconocimiento de la Cámara Española de Comercio en México, por su trayectoria como empresario y su contribución al desarrollo económico y social de México. Suárez, nacido en Campiellos (Sobrescobio), fue Medalla de Plata de Asturias en 2013 y en 2023 fue nombrado Hijo Predilecto del Principado. En México fundó y preside Grupomar, un holding de empresas integradas de los sectores pesquero, portuario y alimentario. En sus palabras de agradecimiento por la relevante distinción cameral, Antonio Suárez afirmó: “Este premio indica a alguien que quiere mucho a los dos países, dos países que son míos. Y si me preguntan a quién quiero más, a México o a España, pues digo que a los dos por igual”.

Antonio Suárez, durante su intervención. Detrás, Antonio Basagoiti. / Facebook/Grupomar

El premio se entregó en la espectacular gala que la Cámara Española de Comercio en México organiza todos los años para entregar el “Vasco de Quiroga”. Es un punto de encuentro para los perfiles más influyentes del sector empresarial y diplomático en México. En esta ocasión, además, se cumplían 135 años de la fundación de una entidad dedicada a fortalecer los lazos comerciales y empresariales entre ambos países. La gala es, sin duda, uno de los encuentros empresariales más relevantes que cada año celebra la comunidad española en México. El galardón que acaba de recibir Suárez distinguió en ediciones anteriores a otras figuras empresariales de la talla de Carlos Slim, Carmen Riu (fundadora de la cadena hotelera que lleva su apellido), a título póstumo, a Lorenzo Servitje, fundador de Grupo Bimbo.

La Cámara Española de Comercio en México (Camescom) reconoció con esta distinción a Antonio Suárez la “ejemplar trayectoria” y el “profundo compromiso” del empresario asturiano con la sociedad mexicana, de cuya labor empresarial destaca que ha sido “una figura clave en la profesionalización de la flota atunera y la consolidación de la soberanía alimentaria”. Entre los motivos para la concesión de esta distinción, la Cámara añade que “más allá del éxito empresarial con la consolidación de Grupomar y la icónica marca Tuny, Antonio Suárez se ha distinguido por la defensa de la pesca responsable y los intereses de México ante el mundo. Su legado es un testimonio de compromiso social, habiendo liderado batallas legales en tribunales internacionales para proteger el sustento de miles de familias mexicanas y promover el aprovechamiento integral de los recursos marinos”. Además de los distintos reconocimientos que Antonio Suárez ha recibido en Asturias, el Gobierno mexicano lo ha distinguido con la Orden del Águila Azteca y, por parte del Gobierno español, está en posesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil en España.

Público asistente aplaude a Antonio Suárez durante su intervención en la gala de la Cámara Española de Comercio de México. / Facebook

El encuentro empresarial fue también el estreno público de Óscar García Zato, director general del grupo Eulen en México, como nuevo presidente de la Cámara, en sustitución de Antonio Basagoiti, alto directivo del Banco Santander en México. En sus palabras, García Zato, elegido el pasado día 3 de junio, subrayó que “México ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación, resiliencia y crecimiento. Su posición estratégica, su fortaleza industrial, el talento de su gente y su capacidad para integrarse en las cadenas globales de valor, sin duda lo consolidan como una de las economías con mayor potencial de crecimiento y con un destino prioritario para la inversión y el desarrollo de la región; y si México representa una gran oportunidad España representa un aliado natural”.

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Por su parte, Antonio Basagoiti tomó la palabra en este encuentro del más alto nivel empresarial para despedirse del cargo y reconoció que haber presidido presidir la Cámara Española de Comercio en México fue “sencillo gracias a la potencia y la relevancia de nuestras empresas”.