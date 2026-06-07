Un segundo hotel "Gran Lujo" para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur

El empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja quiere abrir, en el Oriente de Asturias, el segundo hotel 5 estrellas “Gran Lujo” de la región. Este nuevo hotel se sumaría al primero que consiguió esta categoría en la región, Pueblo Astur, ubicado en el concejo de Parres y que también forma parte del grupo hostelero Nature, impulsado por este emprendedor mexicano de padre cabraliego.

“En estos momentos estamos tramitando la viabilidad del proyecto”, explica Álvarez Aja, cuya intención es seguir ampliando su negocio hostelero en Asturias. En la actualidad, además de Pueblo Astur posee la Hostería de Torazo, en Cabranes; el hotel Nature de Oviedo y el Hotel Los Lagos Nature, en Cangas de Onís, además de las bodegas del Palacio de Nevares. En Nevares, también en el concejo de Parres, el grupo Nature cuenta con el viñedo más septentrional del norte de España. En torno al palacio de Nevares, además de la producción de vinos, han puesto en marcha una experiencia de enoturismo, abriéndolo a los visitantes, que podrán recorrer los viñedos y la bodega, además de participar en una degustación de los caldos que se producen en este valle situado en la falda sur del Sueve, un enclave dominado por la presencia de un espectacular palacio del siglo XVI, cuya rehabilitación integral también está en proyecto.

Las visitas turísticas a Nevares, cuya reserva ya puede hacerse a través de la web de las bodegas, comenzarán el próximo 20 del presente mes de junio. En temporada media, durante junio y del 14 al 30 de septiembre las visitas tendrán lugar los sábados y los domingos. En el verano, es decir del 4 de julio al 13 de septiembre, habrá visitas todos los días excepto lunes y martes.

La nueva apuesta del empresario asturmexicano Tomás Álvarez Aja por abrir el segundo hotel 5 estrellas “Gran Lujo” pretende reforzar su posicionamiento en el segmento más alto del turismo nacional e internacional. La experiencia acumulada por Pueblo Astur, ubicado en el pueblo parragués de Cofiño y que obtuvo la máxima distinción hotelera (“Gran Lujo”) en septiembre del año pasado, ha revelado el gran potencial que tiene Asturias para acceder a clientela del máximo poder adquisitivo que acude a Asturias a disfrutar “del lujo de vivir en un pueblo”. Esa es la filosofía de subyace al enfoque que Álvarez Aja está dándole a su negocio turístico, en la creencia de que el entorno rural asturiano tiene calidad paisajística, ambiental y etnográfica sobradas para poder ofertarse a los segmentos más exigentes del mercado internacional. Es decir, el lujo es dejar las cosas como están.

Por ello, el enfoque arquitectónico que dan a sus proyectos es mínimamente invasivo. Pueblo Astur, un complejo turístico que tiene siete plantas pasa prácticamente desapercibido y está integrado con la arquitectura tradicional de Cofiño. Eso es también parte de su atractivo para la clientela de que recibe: ofrece también la máxima discreción a sus huéspedes, muchos de ellos con pública notoriedad. Así, ha hospedado en sus habitaciones a jeques árabes, estrellas del cine internacional, conocidos futbolistas y grandes empresarios, entre otras personalidades.

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La intención de Tomás Álvarez Aja, que en México sustenta parte de su actividad empresarial en el sector tecnológico, es seguir “maximizando” la experiencia turística de Pueblo Astur con nuevos servicios a los clientes. Entre sus proyectos está, entre otros, habilitar un gimnasio y un lugar en Pueblo Astur para celebrar “eventos espectaculares” en este valle escondido con vistas a los Picos de Europa.