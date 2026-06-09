El asturiano Llera Ramo defiende el papel de la monarquía frente a la polarización al ingresar en la Real Academia de Ciencias Morales

El caraviense Francisco Llera Ramo, catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y fundador y director del Euskobarómetro, ingresó este martes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, integrada en el Instituto de España en un solmene acto celebrado en Madrid, en la sede de la institución, a la que acudieron numerosos académicos.

La ceremonia pudo seguirse también desde su concejo natal, ya que el Ayuntamiento de Caravia habilitó una pantalla gigante en la Casa de Cultura para retransmitir en directo la sesión académica. Reconocido asturianista y una de las figuras de referencia de la sociología política española, pronunció el discurso “La Corona ante los retos de una democracia polarizada”, una reflexión sobre el papel de las monarquías democráticas parlamentarias en un contexto marcado por el auge de la polarización.

“Se trata de abordar la cuestión de si la monarquía no solo es compatible con los requerimientos democráticos, sino que, en determinados contextos históricos o sociales, puede resultar la mejor forma política de gobierno para una sociedad plural y compleja”, sostuvo el nuevo académico, ante rostros conocidos como Ramón Tamames, Miguel Herrero de Miñón o el asturiano Benigno Pendás, que es el presidente de la Academia. También estuvo el director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principado, Antón García.

El catedrático defendió que una monarquía parlamentaria como la española puede convertirse en “la mejor garantía ante las actuales amenazas de recesión democrática, si no de quiebra, que acosan a nuestras democracias”.

Su análisis parte de una preocupación por el deterioro de la calidad democrática en numerosos países desarrollados. “Ya no se trata de derrocar reyes o provocar golpes de Estado, sino que líderes elegidos democráticamente debilitan la separación de poderes, limitan las libertades, cambian las reglas electorales y pervierten las exigencias constitucionales”, advirtió.

A su juicio, la irrupción de fenómenos populistas está acelerando el desgaste de los partidos tradicionales, “llenando el vacío mediante la simplificación de los discursos” y provocando “un debilitamiento corrosivo que puede derivar en una crisis política y constitucional”. “Esta es la amenaza y el reto para nuestras democracias”, resumió.

La intervención tuvo también un componente personal. En los primeros compases del discurso recordó algunos episodios vividos durante sus décadas de actividad académica en el País Vasco, entre ellos el intento de ETA de volar la Facultad en la que trabajaba, una experiencia que marcó una trayectoria dedicada al estudio del nacionalismo, el terrorismo y el comportamiento político.

Apoyándose en numerosos estudios comparados e indicadores internacionales, defendió que “a las democracias parlamentarias más avanzadas les sienta muy bien la forma de Estado monárquica”. Entre las razones que explican ese fenómeno destacó “la posición constitucional de neutralidad apartidista y moderadora de la jefatura del Estado”.

Precisamente, uno de los principales riesgos que identifica es la erosión de esa neutralidad. Según explicó, la creciente polarización aumenta la probabilidad de que cualquier actuación del monarca sea interpretada en clave partidista. Además, advirtió de que “la polarización vinculada a las tensiones territoriales y la confrontación identitaria de los nacionalismos periféricos excluyentes puede socavar la función unificadora e integradora de la Corona al incluirla en uno de los lados de su dinámica banderiza”.

Con ese diagnóstico de fondo, sostuvo que la supervivencia de la institución dependerá de su “capacidad de adaptación para mantener su neutralidad y, sobre todo, la confianza ciudadana”.

El académico también abordó el impacto de los escándalos protagonizados por Juan Carlos I, que, a su juicio, afectaron “seriamente” a la reputación de la institución. Citó datos según los cuales cerca del 70% de los españoles considera que el Rey emérito constituye un “lastre” para la monarquía. No obstante, señaló que la confianza perdida en la Corona se ha ido recuperando durante el reinado de Felipe VI. “La disyuntiva entre Monarquía y República ni aparece entre las preocupaciones de la ciudadanía ni está en la agenda de las principales fuerzas políticas”, afirmó.

Para el nuevo académico, aunque no existe ninguna evidencia de que las monarquías sean superiores por naturaleza a las repúblicas, sí hay factores que explican su mejor encaje en determinadas democracias avanzadas. Entre ellos citó la separación simbólica del poder, la continuidad histórica y una menor exposición del jefe del Estado a la confrontación partidista.

La mirada al futuro la puso en la princesa de Asturias. “Si al Rey Juan Carlos I, nacido en el exilio, le tocó legitimar y normalizar la reinstauración de la monarquía tras la Dictadura, sincronizándola con el proceso de transición, institucionalización y consolidación democrática, y al Rey Felipe VI le está tocando remontar la crisis de la Corona tras la abdicación de su padre, la princesa Leonor tendrá que asumir la responsabilidad de la continuidad y normalización dinástica en un tiempo muy distinto, que, de alguna manera, ya ha empezado con su mayoría de edad y su formación”, concluyó.

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La contestación al discurso corrió a cargo del sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, también académico de la institución, que elogió la trayectoria intelectual y cívica del asturiano y respaldó la tesis central de su intervención. Lamo defendió que las monarquías parlamentarias han demostrado una notable capacidad para contribuir a la estabilidad y calidad de las democracias avanzadas y destacó la aportación de Llera al estudio del nacionalismo, el terrorismo y el comportamiento político durante los años más difíciles de la violencia de ETA.