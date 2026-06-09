La familia de Pravia que actuó en el Bernabéu en el gran día del Papa: "El escenario imponía"

Del Bajo Nalón al Bernabéu. De una pequeña aldea de Pravia al escenario desde el que habló el Papa ante más de 70.000 personas. “Es enorme, un escenario enorme para una actuación muy especial. Todo nos imponía, también la gente, pero como es mi iglesia y mucha gente nos quiere, ha sido fácil”. María Holguín es miembro de Valiván, una empresa familiar que produce contenidos audiovisuales y musicales de inspiración cristiana desde Los Cabos, en Pravia.

Este lunes, la compañía asturiana dio un salto de gigante en una trayectoria que ya supera las dos décadas de trabajo: actuar en directo en el estadio Santiago Bernabéu, en la previa del gran acto encabezado por el Papa León XIV durante su visita a España. El Pontífice intervino posteriormente ante más de 70.000 asistentes en un evento multitudinario que convirtió el coliseo madridista en un gran escenario de celebración religiosa.

Valiván es una compañía fundada por los chilenos Valeria Mesina e Iván Holguín —de la unión de cuyos nombres surge la denominación del proyecto— y a la que posteriormente se incorporaron sus cuatro hijos: Jaime, María, José y Vali, esta última la única española de la familia, nacida en Barcelona. Los fundadores residieron primero en la Ciudad Condal y, hace ya 23 años, decidieron establecerse en Asturias, donde han desarrollado la mayor parte de su actividad profesional.

Un momento de la actuación / LNE

Desde Pravia, la familia ha impulsado un proyecto cuyo “primer y único fin es evangelizar” a través de la creación y comercialización de contenidos audiovisuales, adaptando mensajes y enseñanzas bíblicas a formatos accesibles para el público infantil y familiar, siempre con una marcada vocación artística. Además de producir series y materiales educativos, el grupo realiza actuaciones y representaciones en parroquias, colegios y eventos religiosos de distintos países.

Con experiencia previa en producciones vinculadas al universo de “Barrio Sésamo”, su producto más conocido es “La Casita sobre la Roca”, una serie de contenido religioso que se emite en el canal estadounidense EWTN (Global Catholic Network) y que próximamente podrá verse también en España. La producción incorpora guiños y referencias a la popular serie protagonizada por Epi y Blas, trasladando ese lenguaje cercano y educativo al ámbito de la enseñanza cristiana.

Integrantes del grupo, justo antes de la actuación / LNE

Valiván vivió ayer uno de los momentos más especiales de su trayectoria. En el Santiago Bernabéu, apenas cuarenta y cinco minutos antes de la llegada del Papa, amenizaron la espera del público junto a un amplio elenco de artistas invitados. Sobre un escenario de dimensiones colosales interpretaron dos de sus temas más populares: “Espíritu Santo” y “La Ovejita Perdida”, una de las canciones emblemáticas de su serie.

“Estábamos muy nerviosos, aunque menos que durante los días de ensayo. El escenario impone muchísimo, pero cuando llega el momento de salir procuramos estar tranquilos”, explicaba María Holguín tras una actuación que difícilmente olvidará la familia.

Por la izquierda, Raquel Calonge y Pilar Zaparaín / LNE

En el acto del Papa en el Bernabéu, prácticamente lleno, acudieron asistentes asturianos o con relación con la región. Pilar Zaparaín, profesora con raíces en Asturias, acudió en representación Comunidad educativa del Colegio Arenales Arroyomolinos de Madrid, acompañado con otros docentes con origen en el Principado, como Fran Pérez, de Tapia de Casariego.