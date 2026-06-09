El langreano que construyó "una Asturias fuera de Asturias": Florentino Martínez Roces, homenajeado por el Centro Asturiano de Sevilla

Tiene 92 años y asegura que, a su edad, solo espera tres cosas: “Que los nietos no olviden de dónde viene uno, que la gaita siga sonando y que la sidra no falte en la mesa”. Tal declaración de asturianía la hizo Florentino Martínez Roces, expresidente del Centro Asturiano de Málaga y de la asociación Langreanos en el Mundo, durante el acto de homenaje que le brindó el Centro Asturiano de Sevilla al concederle la madreña de oro, la máxima distinción que otorga la institución que agrupa a los asturianos residentes en la capital andaluza.

Por la izquierda Juan Alberto González, Florentino Martínez Roces y Marcos Niño, en el homenaje del pasado día 30 en Málaga. / .

El pasado 30 de mayo, una delegación con 45 socios del Centro Asturiano de Sevilla viajó a Málaga para hacer entrega a Florentino Martínez de la madreña de oro que le habían concedido el año pasado, con motivo del 50 aniversario del Centro Asturiano de Málaga. Representantes de esta última entidad, con su presidenta Rosana Sande al frente, se unieron al homenaje tributado por los astursevillanos a un langreano de Ciaño. Le concedieron el premio por toda una trayectoria de entrega, compromiso y dedicación en defensa de la asturianía, “por su promoción de Asturias y por su trabajo en defensa de la emigración asturiana”, afirma Juan Alberto González García, presidente del Centro Asturiano de Sevilla, quien además va a solicitar la concesión a Florentino Martínez de la Medalla de Asturias. “Como fundador de la FICA (Federación Internacional de Centro Asturianos) es el único que queda de aquella generación que encabezó los centros asturianos en España en la época moderna, la generación de Joaquín Álvarez (expresidente del Centro Asturiano de Sevilla, ya fallecido), de Cosme Sordo (expresidente del de Madrid, ya fallecido) o de José Luis Casas (expresidente de la FICA, fallecido). Es el único que nos queda y supondría reconocer en él la labor de una generación”.

Durante su intervención para agradecer el galardón, Florentino Martínez Roces aseguró que “esta madreña pesa poco en la mano, pero mucho en el corazón porque representa a la tierra que me vio nacer y que siempre estará presente en mi caminar”. Echó la vista atrás y aseguró que “desde que fui presidente del Centro Asturiano de Málaga me propuse que ningún asturiano se sintiera solo estando lejos de su tierra, así como dar a conocer y hacer partícipes de nuestras costumbres cultura, folclóre, lengua, fiesta gastronomía y, en definitiva de todos nuestros encantos, a la gente de esta maravillosa tierra que nos recibiera con os brazos abierto haciéndonos sentir como en nuestra casa”, indicó este langreano residente en Torremolinos.

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Juan Alberto González, de pie, durante su intervención en el homenaje a Florentino Martínez Roces. / .

Martínez Roces apuntó que toda su labor en pro de la emigración asturiana hubiera sido imposible “sin mi compañera de viaje, mi esposa Telli, la mejor embajadora de Asturias”. Acto seguido agradeció su presencia a todos los asistentes: “Veros aquí es como tener un trocito de Oviedo, de Gijón, de las Cuencas, de Asturias, Málaga. Que hayáis hecho el viaje para estar con este viejo asturiano es el mayor orgullo que me llevo”, añadió. También tuvo un especial agradecimiento a la presidenta actual del centro malagueño “y a todos los presidentes de todos los asturianos del mundo; entre todos hicimos una Asturias fuera de Asturias, peleamos por nuestras fiestas, por nuestra cultura, por nuestro acento y aquí seguimos juntos como una familia, eso no tiene precio. Yo solo fui un paisano más que quiso a su tierra y que con casi 92 años puedo seguir diciendo: ¡Puxa Asturias!”.