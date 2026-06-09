Las peñas del Sporting y del Oviedo en México llevan Asturias al torneo de LaLiga en el país azteca

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

Mientras el Sporting ya descansa tras el final de la temporada, sus colores siguieron presentes este fin de semana a miles de kilómetros de Gijón. La Ciudad de México acogió la cuarta edición del Torneo de Peñas organizado por la oficina de LaLiga en México, una jornada que reunió a aficionados de distintos clubes españoles en un ambiente de convivencia, amistad y pasión por el fútbol.

Entre los participantes estuvo, una vez más, la Peña Sportinguista La Villa de Quini, la primera y única peña oficial del Real Sporting de Gijón en México. También participó la Peña Isidro Lángara del Real Oviedo, presidida por José Antonio Palacio Junco, representando igualmente al fútbol asturiano en un torneo disputado en modalidad de fútbol cinco en unos campos ubicados en una zona céntrica de la capital mexicana, muy cerca del Ángel de la Independencia y del Paseo de la Reforma.

Diego Álvavarez Bada, presidente de La Villa de Quini, a la derecha, en el torneo de peñas organizado por LaLiga en México. / .

Nueve peñas tomaron parte en la competición: Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Betis, Celta, Osasuna, Real Oviedo y Sporting de Gijón. Los equipos quedaron divididos en tres grupos de tres integrantes, avanzando a semifinales los primeros de cada sector y el mejor segundo.

La Peña Isidro Lángara quedó encuadrada en un complicado grupo junto a las representaciones del Real Madrid y del Celta de Vigo. Los oviedistas lograron un meritorio empate frente a la peña madridista y posteriormente cayeron ante el conjunto celeste, resultados que les impidieron avanzar a la siguiente ronda, aunque dejaron una buena imagen durante el torneo.

Por su parte, La Villa de Quini quedó encuadrada junto a las peñas de Valencia y Sevilla. El debut fue ante los sevillistas en un partido espectacular. A pesar de verse dos veces por detrás en el marcador, los sportinguistas reaccionaron para imponerse por 9-7 en un encuentro lleno de alternativas y goles.

En el segundo compromiso llegó una ajustada derrota por 3-2 frente al Valencia. El resultado no reflejó del todo lo sucedido sobre el terreno de juego, ya que el conjunto rojiblanco dispuso de ocasiones para llevarse el encuentro. Aun así, los puntos obtenidos fueron suficientes para acceder a las semifinales como mejor segundo clasificado.

El destino quiso que el rival en semifinales volviera a ser el Valencia. Esta vez la historia fue diferente. La Villa de Quini completó uno de sus mejores partidos del torneo y consiguió la revancha con una victoria por 4-3 que le otorgó el pase a la gran final.

Al otro lado, esperaba nuevamente la muy conocida y famosa Peña Rincón del Barça, dirigida por Fernando Cotera Rodríguez de Origen Cántabro, el mismo rival que había privado del título a los sportinguistas en la edición anterior. La final respondió a las expectativas. A falta de dos minutos para el final, el Sporting caía por 2-1, pero logró encontrar el empate cuando parecía que todo estaba perdido. Sin embargo, cuando los penaltis ya asomaban en el horizonte, un gol azulgrana a apenas veinte segundos del final dejó el marcador en 3-2 y volvió a aplazar el sueño del campeonato.

La derrota dejó tristeza por la oportunidad perdida, pero también un enorme orgullo. Con una plantilla mermada por numerosas bajas y con menos expectativas que en ediciones anteriores, la peña rojiblanca volvió a instalarse entre las mejores del torneo. No deja de ser una pequeña hazaña para un grupo de aficionados que representa a un club de Segunda División frente a peñas mucho más numerosas y con una masa social muy superior.

Después de finalizar en tercera posición en la primera edición, cuartos en la segunda y subcampeones el año pasado, los rojiblancos volvieron a alcanzar la final por segundo año consecutivo, consolidándose como una de las peñas más competitivas del torneo pese a contar con menos integrantes que muchas de sus rivales.

Más allá de los resultados, el torneo volvió a demostrar la fuerza que tiene el fútbol español en México. Durante toda la jornada convivieron aficionados españoles y mexicanos unidos por una misma pasión, compartiendo historias, anécdotas y el sentimiento de pertenecer a unos colores que, incluso a miles de kilómetros de distancia, siguen formando parte de su identidad.

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Y entre todos ellos volvió a estar presente el Sporting. Sin levantar la copa, pero dejando una vez más bien alto el nombre de Gijón y del sportinguismo en México. Porque a veces los títulos cuentan una historia, pero otras veces también la cuentan quienes, a más de nueve mil kilómetros de El Molinón, siguen defendiendo con orgullo los colores rojiblancos.