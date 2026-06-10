Los asturianos de la tierra natal de Messi: Rosario, el primer centro de Suramérica, innova con un hotel para deportistas único en la ciudad

En la ciudad argentina de Rosario, los lugares donde nació y pasó su infancia Lionel Messi, último premio “Princesa” de los Deportes, se han convertido en un circuito turístico. En Rosario, más que un ídolo del fútbol, el delantero argentino casi es un santo local. La reciente concesión del premio “Princesa” de los Deportes al jugador del Barcelona reforzó esa creencia. Pero, dentro de Rosario, el galardón hizo especial ilusión a la comunidad asturiana, que se agrupa en torno a un centro asturiano que cuenta con unos 1.200 socios y es una de las instituciones más tradicionales y prestigiosas de la ciudad. “Rosario y Asturias comparten una misma alegría, desde el Centro Asturiano de Rosario celebramos que Lionel Messi, el rosarino más universal, haya sido distinguido con el Premio Princesa”, afirma Luis Fernando Echevarría, el presidente de la comunidad asturiana en Rosario.

“Este reconocimiento honra una trayectoria incomparable y unos valores humanos que trascienden el deporte”, subraya Echevarría, que preside una entidad creada en 1904. De hecho, el de Rosario fue el primer centro asturiano que se creó en Suramérica. El premio ha sido muy bien recibido entre los “astur-rosarinos”: “Para quienes trabajamos cada día fortaleciendo los vínculos entre Asturias y nuestra ciudad, es una satisfacción especial ver unidos en una misma noticia el nombre de Messi y el de Asturias”, afirma Echevarría, quien admite que no llegó a conocer personalmente nunca a Messi, aunque sí a su actual esposa Antonella Roccuzzo. “Por desgracia, no tengo ninguna anécdota con él. Messi y yo solo compartimos una cosa, que somos del mismo equipo. Él es Newell’s y yo también soy de Newell’s. Los dos tenemos el mismo amor por esa camiseta”, bromea.

Aspecto que cómo va a quedar el bodegón asturiano que próximamente se abrirá en la sede del Centro Asturiano en el centro de Rosario. / .

El Centro Asturiano de Rosario está inmerso en un proceso de renovación y mejora. Por lo pronto está tramitando ante el Principado la recuperación del título de asturianía, que le permitiría acceder las ayudas de la administración regional asturiana para el sostenimiento y la promoción de la red de estas instituciones por todo el mundo. Además, en estos momentos está haciendo las obras de reforma de la sede que tienen en el centro de Rosario (calle San Luis) para abrir un “bodegón asturiano”. “Siempre tuvimos un bufé para los socios y en la pandemia se cerró. Ahora, a partir del 1 de julio se reinaugura, con comida típica asturiana y variedades de comida de otros países”, explica el presidente de este centro, que también está haciendo otras mejoras en la sede, como el pintado de paredes y la impermeabilización de los techos. Además, el próximo día 28 celebrarán la noche de San Juan (que en Argentina supone la llega del invierno) a la que acompañarán de una “fiesta medieval”, a la que asisten unas 800 personas. “La verdad es que cada año se está haciendo más grande”, apunta Echevarría. El 26 de julio, como todos los años, celebrarán “la fabada de la amistad”.

Uno de los proyecto más relevantes en los que está embarcado el Centro, con el apoyo de inversores privados, es la apertura de lo que será el primer hotel deportivo de la ciudad de Rosario. Su apertura está prevista para septiembre. Está pensado equipos y grupos organizados. Es un alojamiento “que no busca el lujo tradicional, sino un confort extremo aplicado al rendimiento, la convivencia y la experiencia deportiva”.

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Recreación del aspecto final que tendrá el nuevo hotel deportivo que se abrirá en el "Campo asturiano" de Rosario. / .

Se ubicará en la sede campestre que el centro de Rosario tiene el bulevar Wilde 550, una zona especialmente bien conectada de la ciudad y rodeado por cinco relevantes instituciones deportivas rosarinas que no tienen ningún tipo de alojamiento. El “Prado asturiano” cuenta con una cancha de fútbol 9, cancha de fútbol 7 y de balonmano. En total, el hotel tendrá capacidad para 56 jugadores en tres grandes habitaciones grupales, además de vestuarios y un salón de usus múltiples. El alojamiento, que lleva por nombre Alfa Omega, está orientado a colegios y viajes educativos, a grupos organizado, a la celebración de campus o concentraciones deportivas.