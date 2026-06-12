La que ha liado “Pollito”: la cadena de restaurantes de origen asturiano que está conquistando Estados Unidos

Su abuelo Juan Bautista Gutiérrez emigró en 1910 con 15 años de edad de Campiellos (Sobrescobio) y hoy los nietos lideran una corporación industrial llamada CMI que tiene 54.000 empleados, está presente en 15 países y ahora está asaltando el mercado alimentario estadounidense con su cadena de restaurantes de comida rápida Pollo Campero, uno de sus negocios más destacados de este conglomerado industrial. “Pollito” es el nombre de la mascota de esta cadena que acaba de cumplir 55 años de existencia y que ya tiene 450 restaurantes en Centroamérica, México, Europa y Estados Unidos. En este último país, donde el sabor de sus productos es también una referencia identitaria para los latinos, acaban de abrir su restaurante número 150 en Victorville (California). Ya es la cadena de restaurantes origen latinoamericano más grande del mundo.

Juan José Gutiérrez Mayorga es el presidente de CMI. Sucedió en el cargo a su hermano Dionisio Gutiérrez, que ha iniciado un acercamiento personal a sus raíces asturianas. En 2025 promovió en Oviedo el IV Encuentro Ciudadano, organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo que preside este empresario e intelectual con una notable presencia en los medios de comunicación de su país. Gutiérrez también se incorporó al proyecto de la Fundación Archivo de Indianos, contribuyendo al sostenimiento y desarrollo del Museo de la Emigración de Colombres. La familia Gutiérrez, con la tercera generación al frente del negocio, es una de las mayores empleadoras de Guatemala. Su negocio, según datos de la revista “Forbes” se triplicó en los últimos 9 años, con unos ingresos por encima de los 4.000 millones de dólares.

Pollo Campero es la marca más conocida de este impresionante conglomerado empresarial familiar. Cada semana procesa 4 millones de pollos. Los datos de la revista “Forbes”, correspondientes al año 2022, sitúan la facturación de la cadena en 684 millones de dólares. Pero CMI posee además otras cadenas de comida rápida (Pollolandia, Don Pollo y Pizza Siciliana) que están implantadas por toda Hispanoamérica, con más de 1.500 locales. Además, del negocio de la alimentación -que incluye también la producción de harinas, pastas y comida para animales- la corporación tiene otra rama de inversión inmobiliaria y en energía verde, con una facturación de 700 millones de dólares (datos de 2021).

Noticias relacionadas

El negocio del pollo surgió en la familia casi de manera accidental. Juan Bautista Gutiérrez, el impulsor de CMI, hizo su primera inversión con la compra de un molino harinero en 1936 llamado Molino Excelsior. Un criador de pollos que se abastecía en el molino le confesó que no podía pagarle el suministro de trigo para alimentarlo, pero a cambio le ofreció a Gutiérrez un millar de gallinas como pago. Así comenzó a criar y a engordar pollos. En 1967 abrió un restaurante donde vendía cerveza, patatas fritas y aquel pollo frito. Fue el nacimiento del primer Pollo Campero, que abrió en Guatemala el 28 de abril de 1971, al año siguiente estaban en El Salvador. Ahora asaltan el mercado estadounidense. El objetivo que se han marcado es tener 250 restaurantes el próximo año.