La única cosa importante que León XIV no hizo en Madrid: hacerse una foto con el cazautógrafos asturiano que ya tiene a todos los famosos menos a un papa

El cazautógrafos asturiano Ander Azcárate posee una de las mayores colecciones de España de fotografías con famosos, unas 20.000 imágenes con personalidades de todo el mundo. De todo tipo: políticos, escritores, artistas, deportistas… Nadie que haya alcanzado cierta fama o cargo de importancia en estas últimas tres décadas puede faltar en la colección de Azcárate. La cantidad y calidad es abrumadora. Pero en esa colección solo hay dos ausencias para ser el álbum perfecto. “Sí, de los importantes solo me falta un papa y el dalai lama”, admite. La reciente visita de León XIV a España iba a ser la oportunidad de cubrir una de esas lagunas. Y Ander, prácticamente imbatible a la hora de salirse con la suya, bien que lo intentó durante varios días en Madrid. Pero no pudo ser. Prevost regresó ya al Vaticano sin haber tenido el honor de ser incorporado a la “lista Ander”, el canon que verdaderamente fija la nómina de gente importante en España y en el mundo entre finales del XX y estos principios del XXI.

En su colección, Ander aparece con presidentes de Estados Unidos (Bush o Carter), con premios Nobel icónicos, como Nelson Mandela; o con científicos de la talla de Stephen Hawking… Están todos lo que tienen que estar menos… un papa. No logró ni con Juan Pablo II, ni con Benedicto XVI ni con Francisco. Por eso la misión en Madrid tenía su importancia. La caza de una foto con León XIV comenzó el pasado sábado, en el entorno de la Plaza de España, en Madrid. Ahí Ander se hizo la primera foto cerca de su objetivo. Se le ve extendiendo un libro y un bolígrafo al pontífice, que pasa por delante saludando desde el papamóvil. En ese momento, Prevost pierde claramente la primera oportunidad de incorporarse al álbum de Ander.

Ander Azcárate, en primer término, le ofrece al papa un libro para que se lo firme. / .

El domingo y el lunes, en los planes que se hizo el cazaautógrafos asturiano -un experto en sortear cualquier barrera que le impida acercarse al famoso apetecido- no cabía posibilidad alguna de acceder al papa en alguno de los actos que protagonizó en Madrid. Pero calculó mal. “Parece que, a la salida del Congreso, donde Pedro (Sánchez) aparca el coche, se paró a saludar y a firmar. Parece que ahí sí hubo contacto físico”, explica. Segundo tiro que no dio en el blanco.

El lunes por la tarde había otra oportunidad. Frente a la sede del Gobierno autonómico de Madrid, en la Puerta del Sol, Ander se apostó junto a unas vallas. Había indicios de que allí podía detenerse la comitiva papal, que volvía desde la catedral de la Almudena. Primer indicio: allí se apeó Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña. Más indicios: “Estaban todos muy nerviosos”. Ander vio que sacaban “a dos críos enfermos y unos bebés”. Barruntó que eran de empleados de la Comunidad de Madrid. El papa llegó a los pocos minutos en su vehículo blanco y acristalado. Era el momento. Ander sacó un libro sobre el pontífice y un bolígrafo para que le firmara. Tenía además quien le fotografiase en el justo momento de la rúbrica junto a Prevost. Tampoco. “Pasó lento, pero pasó de largo”, dice Ander, quien añade que le pareció ver al cardenal José Cobo, titular de la Archidiócesis de Madrid, que también iba en el papamóvil, hacer un gesto “como indicando que tenían que haber parado allí”.

Noticias relacionadas

Fuese el papa y no hubo nada. Nada salvo una imagen de Ander en primer término y León XIV a unos diez metros. Mala suerte de nuevo. El cazaautógrafos asturiano se lamenta ahora de no haber seguido su primer plan: un poco más adelante, en la Carrera del San Jerónimo, “a la altura de la Casa del Jamón”, la calle se estrecha de manera notable. Ahí no se le hubiera escapado: “Tampoco había mucha seguridad, yo iba con mi mochila a todos lados y no tuve problema”. Seguirá intentándolo. Ander nunca desfallece.