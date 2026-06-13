Asturianas en el Reino Unido, sobrepasadas y dolidas por la supresión de vuelo directo entre Asturias y Londres: "Veremos menos a la familia, es un retroceso a los años 90"

La supresión de la conexión directa de Vueling entre Asturias y Londres deja a los asturianos en la capital británica aislados y con menos posibilidades de ver a sus familiares y amigos. Además, sostienen, perjudica al turismo asturiano hacia la capital británica, y los viajes de los ingleses a Asturias, en un momento en que Gran Bretaña trata de congraciarse con Europa. Cinco asturianas que residen en Londres explican cómo rompe sus planes la desparición de este vuelo, al tiempo que piden que otra compañía se haga cargo del mismo.

La ovetense Covadonga Bascarán Fanego, investigadora clínica en el Centro Internacional para la Salud Ocular (ICEH) de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, asegura que, para ella, "la supresión del vuelo directo Asturias-Londres es, sobre todo, una pérdida en lo personal. Mi familia vive en Asturias y es el lugar donde paso mis vacaciones (en Llanes), así que esa conexión directa es lo que hace posible ir con frecuencia. Ya veníamos notando mucho la subida de precios, el recorte en el número de vuelos y unos horarios poco prácticos, en días incómodos para viajar. Pero eliminarlos del todo complica enormemente las idas y venidas habituales".

Para la oftalmóloga, "es un retroceso a los años noventa, cuando me marché a vivir a Inglaterra y apenas había vuelos directos, o eran carísimos. Volvemos a esa situación".

Y piensa que, más allá de su caso, "para Asturias es una noticia muy negativa por partida doble: por un lado, recorta el acceso de los asturianos a Londres, que es una ciudad fantástica; por otro, dificulta la llegada de turismo británico a Asturias, en un momento en el que la región tiene mucho que ofrecer a los visitantes ingleses. Esperemos que otras aerolineas se interesen por coger esta ruta. Sino sera un paso atras enorme para la region".

Para la también ovetense Lucía Morán Alonso, también es un atraso. "Llevo ya más de dos años viviendo en Londres, dpnde hago desarrollo de negocio de proyectos de energia renovable. Mi primer año estaba encantada porque tenía una gran variedad de vuelos baratos, con Ryanair y Vueling, que me permitían volver a casa a pasar un fin de semana con mi familia por muy poco dinero", señala.

Pero no duró mucho. "Cuando nos quitaron el vuelo de Ryanair, ya fue un disgusto para mí, porque eso significaba menos frecuencia de vuelos. Además, al quedarse Vueling sin competencia en esa ruta, los precios empezaron a subir. Desde entonces, casi nunca he podido viajar a Asturias por menos de 200 euros ida y vuelta, pero por lo menos podía volar directamente a casa", añade.

"Ahora que también nos dejan sin vuelo directo, personalmente siento que me destrozan los planes. Siempre digo que soy feliz en Londres porque puedo volver a casa en un vuelo cómodo y rápido cuando lo necesito, y ahora todo se complica muchísimo. A partir de octubre tendré que volar a Madrid y, desde allí, coger otro transporte para llegar a Asturias, lo que hace mucho más difícil escaparse un fin de semana. Además, mis padres, que venían a verme directamente desde Asturias, también perderán esa opción. En definitiva, todo se vuelve mucho más complicado", explicó.

"Más allá de la incomodidad para quienes vivimos aquí, creo que esta decisión supone un paso atrás para Asturias. Londres no es solo una ciudad de destino; es uno de los principales hubs aéreos de Europa y una puerta de entrada para viajeros de todo el mundo. Perder una conexión directa con una ciudad tan importante significa reducir la visibilidad y la accesibilidad de Asturias a nivel internacional", cree.

Y finaliza: "Para quienes vivimos en el extranjero, la conexión directa con Londres no solo facilita los viajes personales y familiares, sino que también mantiene a Asturias conectada con uno de los centros económicos, culturales y turísticos más importantes de Europa. Por eso, la desaparición de esta ruta se siente como un retroceso que nos aleja un poco más del resto del mundo".

Para María Iglesias Rodríguez, Directora de Servicios de la ONG Praxis Community Projects, la supresión del vuelo es "una gran faena. Estoy aquí en Asturias ahora visitando a mis padres y lo estábamos hablando. Es un retroceso increíble. No se puede explicar. Los vuelos siempre van llenos".

Ahora, dice, tendrá que viajar a Asturias "vía Santander, o haciendo escala. Un follon. Y somos una familia de cinco. De verdad que no se puede entender. En Londres vive media Asturias. Y Londres no es un destino recóndito sin peso económico. De verdad, ¿que están pensando? Sobre todo ahora que el Reino Unido está intentando acercarse de nuevo a Europa". Y añade: "Además, ahora muchos de los que estamos en el reino Unido tenemos facilidades para teletrabajar por periodos cortos. Pero esto nos hunde".

A la gastroenterologista Natalia Zárate-López tambien le hace un roto la supresión del vuelo. "Tengo casa en Gijón e intento viajar todo lo que puedo. Todas mis compras y las de mi familia las hago en Gijón. Nunca he comprado unos zapatos en Inglaterra y llevo 20 años aquí. Mis hijos se consideran asturianos y constantemente invitamos a amigos ingleses a Asturias, señala la doctora, jefa clínico en UCLH (una de las cinco mejores escuelas de Medicina del mundo) en Neurogastro y en la Cleveland Clinic London.

"He contactado con compañeros en el HUCA y me encantaría establecer colaboraciones sobre todo para médicos residentes que quieran adquirir una experiencia internacional. Poder establecer un nexo emocional y laboral con nuestra región que nos permita devolver lo que hemos aprendido y aportar es muy importante para muchos de nosotros", confiesa.

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Ahora tendrá que venir a Asturias desde Santander. "Y viajar menos. Mis planes eran estar una semana cada 4 o 5, ya que hay más flexibilidad laboral en el Reino Unido, pero si tengo que perder tanto tiempo con conexiones lo haré menos", lamenta.