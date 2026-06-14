El Papa me preguntó si tengo muchos haters: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, este domingo por la tarde recibirás en su correo este análisis de las noticias semanales. Esta fue una semana en blanco, de un blanco papal, en la que millones de personas se volcaron con la visita del papa León XIV a España. Eso opacó casi toda la actualidad y, en el ámbito nacional, el único brillo equiparable fue el de las joyas encontradas a Zapatero en su caja fuerte, que no son baratijas precisamente. Se conoció su valoración por expertos: en torno a 1,3 millones de euros. El juez le ha abierto un nuevo proceso por eso. Como si no tuviera suficiente. En el ámbito regional, tuvimos unos días de tira y afloja entre la empresa Duro Felguera y la compañía de defensa Indra por la compra del taller de Barros (Langreo) para instalar una nueva fábrica de blintados. Y terminamos la semana con una noticia que no deja en el mejor lugar al Gobierno del Principado: la administración asturiana va a tener que devolver hasta 30 millones de euros de fondos europeos por no haber ejecutado los proyectos en tiempo y forma.

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.

Noticias relacionadas

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".