La asturiana que vivió el mundial como embajadora española en Cabo Verde: "La gente está como loca; los jugadores son héroes"

La hazaña de Cabo Verde en el Mundial, empatando contra España (0-0), fue celebrada como el mayor de los éxitos futbolísticos para un país de menos de 500.000 habitantes que se estrenaba en una cita de este calibre. Y entre los que vivieron tan especial estreno, una asturiana. Ana Paredes (Oviedo, 1963) es embajadora de Cabo Verde desde el verano de 2022 y ayer siguió el duelo en la residencia del embajador, donde reside habitualmente. Lo hizo "parapetada con la camiseta de España" para disfrutarlo en soledad. El resultado no fue el esperado para la selección, pero a Paredes al menos le queda la satisfacción de ver la felicidad que ha provocado el empate en la población caboverdiana.

Todo lo que rodeaba al partido insinuaba que sería un día especial, empezando por la tarde libre de la que disfrutaron los trabajadores de la embajada. "Todo el mundo se fue a su casa con la tarde libre y, en la embajada, un grupo de gente se fue al Hotel Barceló, el único hotel español en la isla de Santiago", relata la embajadora. "No se puede ni imaginar la expectación que había durante todo este fin de semana. Los coches, absolutamente todos, iban con la bandera de Cabo Verde. Ibas a comprar algo al supermercado y todo el mundo llevaba la camiseta de la selección. Todos muy correctos, pero es inimaginable lo que supone para este país", explica.

Paredes cuenta que "los jugadores son héroes nacionales. Quieren mucho a España, pero en este partido querían que ganara Cabo Verde y que España se imponga en los demás".

Tras el empate, la fiesta se desbordó en la calle. No era para menos. "Está todo el mundo como loco. Ya ha pasado un poco el partido, pero la gente sigue eufórica. Para ellos el empate es algo alucinante. Todo son banderas y bocinas. Es algo histórico. Soñar es grande y sueñan con todo lo que es posible", comenta.

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Para Paredes, hay un gran héroe en la gesta caboverdiana, su entrenador Pedro Leitão Brito, Bubista. "Es una persona tremendamente carismática. Lo conocí en una cena y vino a verme después con la presidenta de la Federación. Ya se sabía que iba a jugar contra España. No me dio tiempo a avisar al de seguridad y me dijo: ‘Embajadora, está el entrenador nacional. ¿Le podemos dejar pasar?'. Me trajo una camiseta de la selección que me pondré, menos esta vez", relata la embajadora, que "aunque no soy muy futbolera", se atreve con su visión del partido: "España ha jugado maravillosamente bien y Cabo Verde se ha defendido muy bien. Son equipos a los que hay que tener presentes. Para ellos esto es lo máximo; no querían que les humillaran y han hecho historia". Tras el partido, la ovetense recibió una llamada muy especial: la de la primera dama de Cabo Verde, Débora Katisa Carvalho, para reconocer el "gran partido de ambos". Ayer, una española sonrió en Cabo Verde.