La iglesia "asturiana" que pone los partidos de España dentro del templo como si fuese una misa: "Y lo haremos hasta que quedemos campeones"

Ver un partido de fútbol en una iglesia no es algo habitual. Sin embargo, en la parroquia de San Antón, en pleno centro de Madrid, se ha convertido en una imagen cada vez más frecuente.

"Y vamos a seguir poniéndolos hasta que quedemos campeones", afirma el Padre Ángel, conocido sacerdote asturiano, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz y responsable de este emblemático templo madrileño.

La parroquia ha llamado la atención en los últimos días por una curiosa iniciativa: varias televisiones instaladas en el interior de la iglesia permiten seguir los partidos de la selección española en el Mundial que se disputa en Estados Unidos y México. No es la primera vez que el templo abre sus puertas para acontecimientos de este tipo.

Aficionados, viendo el España-Cabo Verde en la iglesia de San Antón / Instagram

"Nuestra iglesia está abierta las 24 horas del día y ya hemos emitido partidos en otras ocasiones, además de otros eventos importantes. La visita del Papa, por ejemplo, también pudo seguirse desde aquí", explica el sacerdote.

Los aficionados —ayer, durante el encuentro entre España y Cabo Verde, acudieron alrededor de una decena de personas— se sientan en los mismos bancos desde los que habitualmente se sigue la misa. En lugar de escuchar una homilía, contemplan el partido en las pantallas instaladas en distintos puntos del templo. La iniciativa, según destaca el Padre Ángel, tiene también una vertiente social.

"Está pensada para personas que no tienen dónde ver el partido o que quieren resguardarse del calor. Está siendo un éxito y vamos a seguir adelante con ella mientras España continúe en el torneo. Además, damos suerte; otras veces ya ganamos", comenta entre risas el sacerdote mierense.

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Una de las televisiones / Instagram

La iglesia de San Antón se ha convertido en los últimos años en un referente de ayuda a las personas más vulnerables. Abierta de manera permanente, ofrece distintos servicios de apoyo social y es, desde hace once años, la sede principal de Mensajeros de la Paz. Su combinación de actividad religiosa, asistencia a quienes más lo necesitan e iniciativas singulares como la retransmisión de los partidos de la selección han convertido este templo en uno de los más conocidos de la capital.