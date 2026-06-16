Otero Novas, exministro: "Se quiere acabar con la nación y con la corona"

José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940), exministro de la Presidencia y de Educación en los Gobiernos de Adolfo Suárez con la UCD, alertó este martes en Madrid del "acoso" que, a su juicio, sufre el sistema político surgido de la Transición y defendió la vigencia de los consensos que permitieron la llegada de la democracia. Lo hizo durante la clausura del Aula Política del Instituto Universitario de Estudios para la Democracia de la Universidad CEU San Pablo, celebrada en el Colegio Mayor San Pablo.

Otero Novas regresó así al salón de actos del Colegio Mayor San Pablo, donde recientemente presentó su último libro, "Humanismo cristiano. Pensamiento para un mundo mejor" (CEU Ediciones), una obra centrada en la defensa de los valores del humanismo cristiano y su aplicación a los desafíos de la sociedad actual.

El jurista reivindicó el papel desempeñado por la Transición cuando se cumplen cincuenta años de algunos de sus principales hitos. En este sentido, destacó que este año se conmemora el medio siglo de la Ley para la Reforma Política, la norma que abrió el camino hacia la democracia tras el franquismo.

"Estamos viviendo el acoso a nuestro sistema político. Se quiere acabar con la nación, con la Corona, con el Estado de Derecho y con un mínimo de democracia que permita una alternancia normal", aseguró Otero Novas durante su intervención.

El exministro defendió la necesidad de preservar el sistema constitucional y recordó que el Aula Política organizará nuevas actividades para conmemorar el cincuentenario de la Ley para la Reforma Política. Según explicó, el objetivo es reunir a personas de distintas sensibilidades políticas que compartan la defensa del modelo democrático nacido durante la Transición.

En el transcurso del acto también se entregaron los Premios al Mérito por España que concede el Aula Política. Los galardones recayeron este año en la Fundación Impulso y Cooperación, entidad que trabaja en defensa de los derechos lingüísticos y de los símbolos nacionales; en el cardenal y arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, que recientemente cumplió 90 años; y en el escritor, historiador y analista argentino Marcelo Gullo Omodeo, conocido por sus trabajos sobre la Hispanidad y las relaciones entre España e Iberoamérica.

Otero Novas aprovechó su intervención para cargar contra algunas políticas lingüísticas desarrolladas en comunidades autónomas con lengua cooficial. El jurista aseguró que, tras el reconocimiento institucional de las lenguas autonómicas, se ha producido una "persecución" del castellano en determinados ámbitos educativos y administrativos.

"Algo similar ocurre con las banderas. Hemos legalizado todas y establecido el deber de hacer ondear la española junto con ellas. Y en muchos lugares, sistemáticamente se ha eliminado la española. Los Gobiernos de la nación miran para otro lado. Practican una torpe política de apaciguamiento", señaló.

Otro de los ejes de su discurso fue la reivindicación de la Hispanidad. El exministro defendió la actuación histórica de España en América y cuestionó las interpretaciones que presentan exclusivamente una visión negativa de la presencia española en el continente.

Una parte destacada de su intervención estuvo dedicada a Rouco Varela, a quien definió como una figura clave del catolicismo español contemporáneo. Otero Novas elogió su papel al frente de la Conferencia Episcopal Española y recordó su oposición a los movimientos soberanistas, defendiendo la unidad de España y la cohesión territorial.

Ya en la parte final de su intervención, Otero Novas trazó un paralelismo entre el clima de concordia que hizo posible la Transición y la situación política actual. "Conseguimos la hazaña impresionante de pactar entre todos, bajo el impulso del Rey, el paso pacífico de un sistema de dictadura a otro de democracia", afirmó. Y ahora, tras cincuenta años de paz, libertad, democracia y bienestar, 0 Hay quienes no solo vuelven al clima de la guerra civil, sino que llegan a decir que quieren convertir en ganadores a quienes la perdieron.Queremos una España en la que los ciudadanos de todas las Comunidades y de todas las procedencias políticas, sean iguales en derechos y en deberes", clamó.

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Aunque nacido en Galicia, Otero Novas mantiene una estrecha vinculación con Asturias. Estudió Derecho en la Universidad de Oviedo y en numerosas ocasiones se ha definido como "medio ovetense". Su esposa, Miranda Zapico, es natural de la capital asturiana.