Comienza el Campus Orígenes: veinte jóvenes de Hispanoamérica recuperan la Asturias que perdieron sus abuelos

Una veintena de jóvenes descendientes de asturianos emigrantes, todos procedentes de Hispanoamérica, han comenzado este lunes la tercera edición del Campus Orígenes, organizado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), con el respaldo del Principado y del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). Son cinco días de formación sobre la historia y la sociedad asturiana que se completan con visitas a los lugares más señeros de la región y la recepción por parte de las principales autoridades autonómicas. Este lunes, el primero en recibirlos fue el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. “Nos hizo sentir como en casa”, indican los participantes en este campus.

Más allá del programa, el Campus Orígenes es una oportunidad para volver a reconectar con Asturias a las generaciones de nietos y bisnietos de emigrantes asturianos. La mayoría de los asistentes, que tienen entre 18 y 36 años, nunca habían visitado una región que ha estado siempre muy presente en sus biografías a través de las historias que oyeron en casa. De alguna manera, para muchos supone la recuperación del paraíso que, haste muchas décadas, perdieron sus abuelos y bisabuelos.

Isabel Ruiz de la Peña y Lorenzo Arias, en el Ridea, con los asistentes al Campus Orígenes. / Miki López

Así lo confirma Candelaria Polino, coordinadora del Campus por parte de Asicom. “La verdad es que todos los jóvenes están muy motivados y muy ansiosos por reconectar con historias contadas en familia, historias de abuelos que han emigrado y que a ellos les transmitían en casa. Ahora tiene la oportunidad de reencontrarse con esos lugares de los que tanto les hablaron. Pueden sentirlos, olerlos, ponerles carne, digamos”, apunta Polino, una argentina hija de emigrantes italianos y canarios que lleva dos años asentada en Asturias y que, en cierta manera se ve reflejada en los jóvenes participantes en el Campus en lo referente a la recuperación de las raíces familiares. “Muchos de los que vienen, además, tiene ya una cultura asturiana muy arraigada. No solo por sus familias, también porque forman parte de los centros asturianos de cada uno de sus lugares de procedencia”, añade.

En el grupo, hay jóvenes de Argentina, México, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay y Costa Rica, que han sido seleccionados tanto por su vinculación con Asturias y como por su motivación. Durante toda esta semana conocerán los lugares más destacados de la región y, gracias a los distintos expertos que forman parte del Ridea, recibirán una serie de clases magistrales sobre Asturias, su patrimonio y su historia. Las clases ya comenzaron este lunes del RIDEA). La primera sesión corrió a cargo de la medievalista Isabel Ruiz de la Peña, que habló a los jóvenes participantes de la historia de Asturias a través del arte. Posteriormente, el historiador del arte Lorenzo Arias disertó sobre el Prerrománico asturiano, un campo donde está considerado uno de los especialistas de referencia.

Acto seguido, acudieron la recepción al parlamento asturiano. En la Junta General del Principado les esperaba Juan Cofiño, presidente de esta institución autonómica. “La bienvenida de Cofiño fue muy bonita, muy cálida, haciéndoles explícito que estaban su casa”, subraya Candelaria Polino. Quien añade: “El objetivo del programa es que sea una experiencia integral, combinar formación académica, inmersión cultural, pero también institucional. En estos días, en un programa bastante intenso, tratamos de integrar estas tres áreas importantes, que no sea un viaje turístico”. Según la coordinadora del Campus, la misión de este programa para jóvenes descendientes de la emigración asturiana –que llevó a más de 300.000 naturales de Asturias al otro lado del mar entre finales del XIX y mediados del XX- corre en las dos direcciones: “Este campus nos sirve para reforzar el sentido de pertenencia a las raíces asturianas, además de promover el desarrollo personal y formativo de los jóvenes participantes. Les da a conocer oportunidades que ofrece la región, pero también, en caso de retorno, sirve para mostrar que ellos también tienen mucho que aportar, con sus respectivas formaciones”.

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A lo largo de toda la semana seguirán las clases y las visitas a espacios emblemáticos que, seguramente, los asistentes al campus oyeron mencionar a sus familiares más queridos. De momento, este martes a las 12.30 horas, tendrá lugar el acto oficial de inauguración del Campus, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Será un acto en el que estará presente Marcelino Fernández-Raigoso Castaño, delegado del Rector de la Universidad de Oviedo para la Coordinación y las Relaciones Institucionales, junto con Gimena Llamedo, Vicepresidenta del Gobierno del Principado, y Candelaria Polino, coordinadora Campus. Los jóvenes participantes llegarán “madrugados” al acto. A las nueve y media de la mañana asistirán a una ponencia en el Ridea a cargo del arqueólogo Ángel Villa sobre el Castro de Coaña, a la que seguirá otra sobre la historia de Covadonga y su importancia para la emigración asturiana a cargo del sacerdote Juan José Tuñón Escalada, que fuera abad del santuario.