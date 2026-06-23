El chileno Raimundo Quintanilla en la región "donde todo calza": las historias del viaje "transformador" del Campus Orígenes

El chileno Raimundo Quintanilla, de 18 años, ha venido a Asturias por primera vez gracias al Campus Orígenes, una iniciativa pensada para reconectar con la región a descendientes de emigrantes asturianos. Viene de San Fernando, una ciudad a 200 kilómetros de Santiago de Chile. Se ha encontrado con la tierra verde que tantas veces le describieron, ha visto con sus propios ojos lo que tanto le contaron. “Había visto muchas fotos que me mostraba mi abuela y alguna idea me podía hacer: los cerros, los animales, las casas… Pero ahora todo calza como tenía que ser”, admite este joven que guarda en su móvil una imagen de la foto de boda de sus bisabuelos, emigrantes de Peñamellera Baja. Está expuesta en el Archivo de Indianos, en Colombres. Junto con su hermano Rodrigo y su prima Bernardita, también participantes en el Campus, está decidido a ir a ver el original. Así se cerrará un círculo familiar.

Raimundo Quintanilla muestra la foto de la boda de sus bisabuelos. / .

Un círculo que puede ser una espiral de retorno. Porque uno de los objetivos del Campus Orígenes es enseñar Asturias, su historia y cultura, a estos descendientes de emigrantes -todos ellos nietos o bisnietos- pero también presentársela como una tierra de oportunidades. Una posibilidad de hacer el viaje en sentido inverso al que hicieron sus antepasados. Así lo subrayó la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, en el acto celebrado este martes en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo. Fue la inauguración oficial del Campus, organizado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) con el apoyo del Principado y el Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). El canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA también colabora con este proyecto donde se combinan visitas a los lugares más representativos de la región con clases magistrales en el Ridea a cargo de sus miembros de número y encuentros con los principales representantes de las instituciones asturianas.

En el acto de inauguración estuvieron presentes, en la mesa presidencial, Marcelino Fernández-Raigoso Castaño, delegado del Rector de la Universidad de Oviedo para la Coordinación y las Relaciones Institucionales; el arqueólogo Ángel Villa Valdés en representación del Ridea; la coordinadora del Campus, Candelaria Polino, y la vicepresidenta Llamedo.

Llamedo coincidió con Candelaria Polino, que intervino con anterioridad, en el carácter “transformador” que tiene este viaje de una semana para los 20 participantes, entre 18 y 36 años, que han volado desde Argentina, México, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay y Costa Rica. Llamedo indicó que esta visita a Asturias servirá, seguro, “para responder a tantas preguntas sobre la tierra de la que partieron vuestros ancestros, una tierra que habéis compartido y sentido”. Es una semana en la que los “relatos familiares se convierten en lugares, experiencias, se convierten en realidad”, incidió.

A la luz de las historias personales de los participantes en el Campus, la Vicepresidenta constató que todos han tenido a Asturias siempre presente en sus vidas. Una Asturias que les llegó por transmisión oral de sus abuelos y padres. “Por eso muchos de vosotros no habláis de venir, habláis de volver. Volver para entender de dónde vienen vuestros valores, volver para completar una parte de vuestra historia”, dijo Llamedo.

Gimena Llamedo, en el centro, charla con los participantes en Campus. / Miki López

Una comunidad abierta

La Vicepresidenta enmarcó la organización del Campus Orígenes, que este año cumple su tercera edición, en “una convicción muy clara de que la historia de Asturias no se entiende sin quienes se fueron, pero tampoco sin quieres ahora deciden reconectar con nuestra tierra”. Y añadió: “En un momento en el que algunos discursos invitan a mirar cada vez más hacia adentro, Asturias reivindica justamente lo contrario: la fuerza de una comunidad que mantiene abiertos los lazos con quienes un día tuvieron que marcharse. Sabemos que tenemos una deuda con ellos, por eso digo que este es un programa de justicia. También hacia estas nuevas generaciones que deseáis volver para reencontraros con vuestras raíces”, dijo a los asistentes al Campus.

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La vicepresidenta del gobierno autonómico indicó que el Campus Orígenes actúa como “un puente”. Un puente que se puede transitar en las dos direcciones, algo en lo que también incidió el representante del Rector, que ofreció la Universidad de Oviedo como la institución idónea para que los asistentes al Campus proyectasen internacionalmente su carrera académica. La Vicepresidenta, en ese sentido, insistió en que Orígenes es “un puente entre lo que habéis heredado y, sobre todo, lo que podéis construir”. Añadió que Asturias fue “una tierra de partida y hoy es una tierra de regreso y acogida”. La región, detalló, cuenta hoy con “los mejores datos de retorno de los descendientes de quienes un día decidieron dejar esta tierra para buscar su futuro”. Son los “nietos que encuentran en Asturias un lugar para hacer un proyecto de vida, donde construir vuestro futuro. Y este es el sentido también de este campus”.