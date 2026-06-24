"Al ver las montañas de Asturias siento algo que no conocía de mí": la "reconexión" de los nietos de los emigrantes a América

Entró Adrián Barbón y preguntó qué habían comido. Fabada. “Pues sí que escogisteis un buen día”. Así, con unas risas compartidas en un salón de la presidencia del Principado, mientras en la calle todo parecía arder, comenzó este martes el encuentro entre el presidente del Principado y los veinte jóvenes participantes en el Campus Orígenes, todos nietos o bisnietos de emigrantes asturianos a Hispanoamérica, que esta semana están conociendo una tierra de la que tanto les hablaron.

Barbón, en camiseta por los rigores de la ola de calor, recibió este miércoles en la presidencia del Principado a los participantes de este viaje de estudios y reconexión con Asturias organizado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), con el apoyo del Gobierno regional y del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea). El canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA también colabora en este proyecto en el participan descendientes de emigrantes que tienen entre 18 y 36 años proceden de Argentina, México, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay y Costa Rica. Durante esta semana recibirán clases magistrales sobre la historia y la cultura asturiana a cargo de miembros de número del Ridea, visitarán los lugares más representativos de Asturias y están siendo recibidos en las principales instituciones autonómicas.

Adrián Barbón, en el centro, con los asistentes al Campus Orígenes en el palacio de Presidencia del Principado. / .

El presidente regional abrió una rueda de presentaciones entre los jóvenes, donde todos iban dando su nombre, lugar de procedencia y añadían alguna impresión sobre estos días pasados en Asturias. Abrió la ronda la argentina Guadalupe Argüello, psicóloga de 36 años, que llega desde San Miguel de Tucumán (Argentina) y bisnieta de emigrante asturiana. Confesó la emoción que le estaba produciendo “materializar” los relatos que ella heredó de su abuela y su madre. “Son unos paisajes hermosos”. Belén Villar, que llega desde Venezuela, agradeció la oportunidad de poder visitar la región que tanta señardá producía en su abuelo emigrante y que la enseñó a llamarlo siempre “güelu” y no “abuelo”, como todas las niñas de su quinta en Caracas. Para ella, “venir a Asturias es como hacer clic, es como me la imaginé”. Belén ha venido acompañada de tres amigas más, Andrea Ceraolo, Ainhoa Martínez y Clara Quintana. Las cuatro forman parte del Centro Asturiano de Caracas. Sus respectivas abuelas también eran inseparables.

Todos los jóvenes mostraron la emoción que les causa esta reconexión. No solo a ellos. «Mi papá no pudo venir nunca a Asturias y ahora no para de subir estados en el celular con lo que estoy haciendo. Es todo muy emotivo», afirmó la uruguaya Daniela Rodríguez, de 33 años, quien también comentó las sensaciones que le producía, a ella que viene un país-llanura, encontrarse con las montañas asturianas, las mismas que le describía su abuela, allandesa. Este viaje, tal y como muchos dejaban traslucir en sus respectivas intervenciones, está siendo también un viaje de reencuentro personal. “Al ver las montañas siento algo que no conocía de mí”, afirmó la mexicana Andrea Sánchez.

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El presidente les fue preguntando qué habían visto hasta ahora, si ya habían podido ver la Cruz de la Victoria o visitar Covadonga (algo que harán hoy jueves después de visitar este jueves en Oviedo los monumentos del Naranco). “Covadonga es el lugar espiritual más importantes de Asturias más allá de las creencias. De hecho, ya era un lugar religioso antes de la cristianización”, añadió en alusión a la “Geografía sagrada de Asturias” escrita por el expresidente Juan Luis Rodríguez-Vigil y por Ramón Rodríguez, director del Ridea. Una reflexión a la que una de las participantes en el Campus apostilló con otra más contundente: “Mi papá no sabe ni un padrenuestro, pero cuidadito no le toques la Santina”.