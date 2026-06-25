Los asturianos en el terremoto de Venezuela, "asustados" en una capital con edificios arruinados

“Las noticias en este momento son confusas, no tenemos conocimiento de ninguna pérdida de vida sin embargo hay daños materiales de momento no cuantificables”. Javier Tárano, nuevo presidente del Centro Asturiano de Caracas, se expresa con suma prudencia a la hora de hablar sobre el impacto de los dos terremotos que sacudieron el norte del país ayer a las 18.05 hora local, justo en la media noche de España.

La situación es extremadamente confusa y los datos oficiales apuntan a 32 muertos y 700 heridos. No obstante, entre la comunidad asturvenezolana hay quien recuerda el terremoto que sufrió la capital en 1967 y la sensación que tienen es que “esto ha sido diez veces mayor” que aquel seísmo. Los movimientos sísmicos producidos esta madrugada, con el epicentro en el estado de La Guaira, tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 grados en la escala Richter. Los que se produjeron hace 59 años fueron a 6,5 a 6,7 grados. En aquella ocasión, hubo 236 muertos y unos 2.000 heridos.

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“Superangustiados, pero nuestras familias todos está bien, gracias a Dios”. El terremoto ha sorprendido en Asturias a Andrea Cereaolo y a sus tres amigas Ainhoa Martínez, Clara Quintana y Belén Villar. Las cuatro, muy vinculadas familiarmente y desde niñas al Centro Asturiano de Caracas, están estos días participando en el Campus Orígenes, un reencuentro con Asturias para los nietos de los emigrantes asturianos. Ya se han comunicado con sus respectivos padres en Venezuela y, por fortuna, no hay desgracias personales que lamentar. “Fue un terremoto que, sobre todo, está afectada la parte de La Guaira, donde está el aeropuerto, que es zona costera. Pero en Caracas, que es donde están nuestras familias se cayeron algunos edificios. Afortunadamente, entre nuestros familiares todos están bien. Cuando ocurrió todos estaban despiertos, pero como era feriado no había gente en los edificios de las oficinas. Nuestras familias, aunque asustadas, ninguno está en una situación complicada para poder salir de los apartamentos. Así que a mantener la calma y ya”.