Asturias brinda "todo el apoyo" a Venezuela, azotada por dos seísmos que dejarán más de 10.000 víctimas, según la estimación de EEUU

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha trasladado esta mañana “toda la solidaridad y preocupación” de los asturianos y del Gobierno del Principado con los venezolanos que han sufrido las consecuencias de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud, producidos en el norte del país y que está ocasionando “situaciones muy alarmantes” en distintas zonas del país. El Servicio Geológico de Estados Unidos, según los modelos poblacionales que tienen de la zona, considera que el número de víctimas puede superar las 10.000 personas y elevan el impacto hasta una horquilla de 100.000 fallecidos. Todo indica que una de las zonas más afectadas es el entorno de La Guaira, un lugar históricamente de residencia de emigrantes españoles, entre ellos muchos asturianos. Llamedo, quien destacó que en Venezuela residen más de 4.000 personas con pasaporte español de origen asturiano, subrayó que “desde primera hora de la mañana hemos tratado de contactar con la comunidad asturiana, que nos han trasladado la difícil situación que están teniendo ahora mismo”.

Gimena Llamedo apuntó que el Principado está “a disposición de la comunidad” asturiana en el país y añadió que también se han puesto en contacto con el gobierno de España para conocer cuál será la respuesta estatal para auxiliar a un país que, según distintas fuentes, se está enfrentando una catástrofe generalizada. Por el momento, las cifras oficiales aportadas por el Gobierno de Venezuela hablan de 164 muertos y un millar de heridos.

Gimena Llamedo incidió en la voluntad del gobierno regional para apoyar a la comunidad asturiana y “colaborar en todo lo posible”. La vicepresidenta añadió que siguen intentando mantener comunicación con miembros de la comunidad asturiana en Venezuela ya que la “comunicación hasta el momento tiene sus dificultades”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ha estimado en miles las víctimas mortales que dejaría el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, respectivamente, ocurrido en el noroeste de Venezuela y seguido de una veintena de réplicas.

El servicio norteamericano ha indicado que "es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado". En su última actualización ofrece una gráfica sobre la previsión de fallecidos, situando en más de 92% de probabilidad de que el balance por el desastre rebase el millar de muertos.

El análisis del doble seísmo registrado la tarde de este miércoles en Venezuela, medianoche en España, es que más de 2,3 millones de venezolanos estuvieron expuestos a un temblor "muy fuerte", mientras que 400.000 se encontraban en zonas con una sacudida "severa" y 29.000 se expusieron a una "violenta". Las ciudades más expuestas al doble terremoto son Puerto Cabello, con más de 200.000 habitantes, y Catia La Mar, con una población superior a 660.000 personas.

En general, el USGS sostiene que la población de las regiones afectadas vive en "edificios vulnerables a los temblores sísmicos", "aunque también hay edificios resistentes". "Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe".

Sobre la previsión de daños económicos, las autoridades estadounidenses avanzan que serán cuantiosas y cifran que las pérdidas económicas ascienden a entre el 1% y el 7% del PIB del país.

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El doble seísmo ha tenido lugar en el estado de Yaracuy, con un terremoto "precursor" de magnitud 7,2, con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al "sismo principal" de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.