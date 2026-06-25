Los desafíos de Asturias desembarcan en Bruselas: la fundación José Barreiro lleva sus análisis al Parlamento Europeo

Los grandes temas de Asturias —la reconversión industrial, la demografía, la competitividad o el despoblamiento, entre muchos otros— desembarcaron este jueves en Bruselas, la capital de Bélgica, el país europeo tras España que más asturianos acoge, con más de cuatro mil residentes. "Asturias conoce bien sus retos; la cuestión decisiva es ser capaz de ejecutarlos. En algunos temas no es que lleguemos tarde, pero no hay tiempo que perder".

La anterior fue una de las conclusiones que se extrajeron en el Parlamento Europeo tras la presentación de "Asturias 2050, una visión a largo plazo para la región". Se trata de una publicación que recoge la memoria del ciclo de conferencias organizado por la Fundación José Barreiro, vinculada al socialismo asturiano, que durante los últimos meses ha reunido a expertos, representantes institucionales, empresarios e investigadores para reflexionar sobre los principales desafíos que afrontará la comunidad autónoma en las próximas décadas.

El acto contó con la participación del eurodiputado Jonás Fernández, que hizo de anfitrión; del embajador de España ante la Unión Europea, el asturiano Marcos Alonso; del presidente de la Fundación José Barreiro y exsecretario general de la FSA, Jesús Sanjurjo; de la catedrática de la Universidad de Oviedo y exconsejera de Hacienda Ana Cárcaba; y del coordinador de la publicación y exdiputado asturiano en la Junta General, Faustino Álvarez.

Una delegación formada por una quincena de asturianos que participaron en los distintos encuentros acudió a Bruselas para asistir a la presentación. Estuvieron, entre otros, Rita Camblor, exconsejera de Presidencia; Carmen Suárez, extitular de Educación; y Pilar Varela, exalcaldesa de Avilés.

Jesús Sanjurjo llamó a conseguir "acuerdos de región" en los grandes temas. "Hay que planificar, no solo se trata de establecer objetivos y compromisos. Vivimos en un mundo político marcado por la inmediatez y twitter; ojalá podamos volver a políticas más profundas y analíticas", dijo quien fuese líder del socialismo asturiano, que dejó una reflexión, aunque sin citarlo expresamente, sobre los problemas judiciales que rodean al PSOE. "Estos días nos han traído dudas, dificultades y sensación de zozobra; esperemos que sea la última vez que vivamos un proceso semejante".

Ana Cárcaba puso el foco en la importancia de la digitalización, el uso de la inteligencia artificial y la necesidad de dar respuesta a las necesidades del mundo rural. "Tenemos que saber responder a la falta de relevo generacional y crear un atractivo para vivir en zonas rurales", destacó, apuntando también al "enriquecedor" papel de la inmigración.

Faustino Álvarez realizó un repaso a lo aportado durante las conferencias y llamó a buscar un "Estado español federal y una Unión Europea más integrada".

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Marcos Alonso, que cerró el acto, centró el tiro en factores como la transición energética, la competitividad industrial, la revolución digital o el envejecimiento. "Asturias tiene mucho que aportar a Europa: una tradición industrial, recursos, talento universitario, cohesión social... La transición no podrá hacerse sin industria y la competitividad no podrá sostenerse sin territorios que innoven", indicó el gijonés. "Asturias ha sabido reinventarse en momentos difíciles y mira al futuro con ambición. Europa se construye en Asturias, no solo desde Bruselas".