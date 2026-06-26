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Asturias se suma a la operación internacional de rescate en Venezuela: dos equipos de la unidad canina del Principado viajan a auxiliar a las víctimas del terremoto

El Gobierno regional se suma la tarea internacional para auxiliar a los venezolanos en un desastre natural que se ha cobrado ya 920 muertos y más de 3.000 heridos

Integrantes del Ejército y la Armada de Argentina preparan su viaje a Venezuela, este 26 de junio de 2026, en la I Brigada Aérea de El Palomar, Provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya

Integrantes del Ejército y la Armada de Argentina preparan su viaje a Venezuela, este 26 de junio de 2026, en la I Brigada Aérea de El Palomar, Provincia de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matías Martín Campaya / MATIAS MARTIN CAMPAYA / EFE

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Eduardo Lagar

Eduardo Lagar

El Principado se ha sumado a las tareas internacionales de rescate que se están desplegando en una Venezuela castigada por los dos terremotos del miércoles. Está previsto que hoy sábado dos equipos de la unidad canina del Principado salgan hacia la zona del siniestro para ayudar en la localización de las víctimas de un desastre que, según las últimas cifras, ya se ha cobrado, 920 muertos y más de 3.000 heridos.

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