Asturias se suma a la operación internacional de rescate en Venezuela: dos equipos de la unidad canina del Principado viajan a auxiliar a las víctimas del terremoto

El Principado se ha sumado a las tareas internacionales de rescate que se están desplegando en una Venezuela castigada por los dos terremotos del miércoles. Está previsto que hoy sábado dos equipos de la unidad canina del Principado salgan hacia la zona del siniestro para ayudar en la localización de las víctimas de un desastre que, según las últimas cifras, ya se ha cobrado, 920 muertos y más de 3.000 heridos.