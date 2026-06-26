Claudia y Ornella buscan una nueva vida en Asturias, la tierra que dejaron sus abuelos emigrantes a Cuba y Argenina

La joven argentina Ornella Ailen Penancino Azcano, de 29 años, va a empezar justo este sábado, día 27 de junio de 2026, una nueva vida en Asturias. Será en la misma región que su abuelo materno, Antonio Azcano, nacido en Venta Les Ranes (Villaviciosa), dejó a los 18 años en los tiempos de la Guerra Civil. Ornella terminó este viernes el Campus Orígenes, un viaje de reencuentro con la tierra de sus antepasados, y ahora tiene intención de quedarse a vivir en Asturias, junto a su novio venezolano, que ahora está en Valencia. “De hecho no compré ni billete de vuelta”.

Ornella Ailen Penacino / E.L.

Ornella es una de las dos participantes en el Campus Orígenes que han decidido, efectivamente, volver a su origen y quedarse. La otra es la informática cubana Claudia Rodríguez Fernández, de 35 años, residente en La Habana, bisnieta de asturianos emigrantes de Luarca, que en un mes tiene la intención de instalarse en Asturias con su esposo y sus dos hijos. Las dos, junto a otras 18 personas entre 18 y 36 años procedentes de Argentina, México, Cuba, Venezuela, Chile, Uruguay y Costa Rica, asistieron ayer a la ceremonia de clausura de este campus en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo, con la entrega de los diplomas correspondientes. Durante una semana visitaron los lugares más emblemáticos de Asturias, recibieron clases magistrales de miembros de número del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) sobre historia y cultura de Asturias y fueron recibidos en las principales instituciones de la región. El Campus está organizado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), con el apoyo del Principado y del Ridea. El canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA también colabora con el proyecto.

Marcos Niño, director general para el Reto Demográfico, que es también director en funciones de Emigracion y Políticas de Retorno, fue el encargado de repartir los diplomas y de dirigir a los jóvenes del Campus Orígenes la última charla del curso. Habló sobre las oportunidades que pueden encontrar en Asturias. “El cierre del Orígenes fue muy emotivo por las circunstancias que han pasado en Venezuela. Hemos pasado de la alegría de estar los jóvenes participantes, lo han disfrutado mucho, a esta situación de angustia por las familias de las cuatro compañeras venezolanas que asistían al Campus. Ahora sabemos que están bien sus familias. Con lo cual estamos más contentos”, añadió.

Niño se felicitó porque dos de las asistentes al Campus se hayan planteado efectivamente quedarse a vivir en Asturias y subrayó la enorme emoción que encontró entre la veintena de participantes, todos nietos y bisnietos de emigrantes, al volver a la tierra de sus antepasados. “Es increíble que sean bisnietos de asturianos y que sigan sintiendo la tierra como nosotros mismos. Nos han dado una lección de vida”, añadió.

A Ornella Penacino se le llenaban los ojos de lágrimas mientras hacía balance de lo que había supuesto para ella esta semana de descubrimiento de la tierra natal de su abuelo. “Ha sido algo muy fuerte. Descubrir de dónde vengo. Y descubrir unas raíces que no están porque mi abuelo falleció y ya no puedo hablar con él. Fue entender de dónde vengo. Entender hasta mi fisionomía, mi genética, mi cuerpo. Es muy movilizante”. Confiesa que afronta su nueva etapa con mucha esperanza: “Estoy contenta y feliz. Mi abuelo se fue en busca de mejor vida y yo ahora vengo a hacer lo mismo que él. De hecho, no tengo ni pasaje de vuelta. Vamos a ver si consigo trabajo”, afirma esta joven argentina que estudió Ciencias Ambientales y cuyo sueño ha sido siempre “mejorar este mundo, cuidar el ambiente, la flora y la fauna y la salud humana”. Ornella trabajaba para el Ministerio de Educación haciendo formación ambiental. Los recortes de Milei la dejaron en la calle, ya no podía pagarse el alquiler en Buenos Aires, así de decidió saltar al otro lado del océano. “Siento que de aquí puede salir una oportunidad, algo lindo. Este curso me ha dado esa oportunidad”.

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Claudia Fernández. / E.L.

Josefa Fernández y Ramón Fernández los bisabuelos maternos de la cubana Claudia Rodríguez Fernández, emigraron a Cuba desde Luarca. Su bisnieta estudió Informática, tiene dos hijos, vive en La Habana. En un mes piensa volver a Asturias en busca de una vida lejos de la agonía que está viviendo la población de Cuba, un país donde no hay ni una gota de combustible. “Cada día está peor. Ayer pusieron la electricidad una hora. Una hora”. Ha descubierto en Asturias un lugar “limpio y tranquilo”. “En Cuba antes se vivía tranquilo y seguro, pero últimamente no”. Su marido, que antes era gerente de un talle de coches, últimamente trabajaba en un uber “como con el tema de la gasolina hoy es imposible”. Pronto vendrán a España con sus dos hijos, de 14 y 9 años. Será un círculo familia con más de un siglo de recorrido el que se cerrará.