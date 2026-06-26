"La Guaira parece una ciudad de Siria bombardeada", dice Javier Tárano, presidente del Centro Asturiano de Caracas, que no tiene víctimas entre sus socios

Javier Tárano del Río es el nuevo presidente del Centro Asturiano de Caracas, tiene 65 años y nació en el Sanatorio Blanco de Oviedo, de padres emigrantes en Venezuela oriundos de Llanes. Confiesa que, junto a su vinculación a la comunidad asturiana, se siente “más venezolano que las arepas”. Cree en su país y está convencido de que, pese al doble golpe del terremoto, Venezuela se levantará. Ahora, como institución, en el Centro Asturiano están pensando en, coordinación con las administraciones, cómo pueden contribuir a paliar el sufrimiento de todos los afectados por los seísmos. Así analiza estos dos días de desastre vividos en Caracas, mientras las cifras de víctimas no dejan de crecer.

Ninguna víctima en el Centro Asturiano, hasta ahora. “En este momento somos 400 socios, eso quiere decir 400 familias, unas 1.300 personas. Dentro de eso, no tenemos víctimas, pero la comunidad asturiana en Venezuela anda en el orden de las 4.000 personas, luego puede haber gente que no esté vinculada al Centro que no tengamos controlada. El de Caracas es el único centro representativo, digamos, pero Venezuela es muy amplia y no tenemos control de todo”.

Daños materiales. “El municipio donde está el Centro Asturiano de Caracas es los menos afectados de la capital. El edificio tiene dos accesos, uno por el norte y otro por el sur. La parte de acceso desde el sur está cerrada. Hubo un deslizamiento, allí se vino abajo una casa. Hay algunos daños en el Centro, pero no son en la estructura, son daños menores”.

La situación en la zona más afectada. “El estado de La Guaira, el litoral central del país, está a diecisiete minutos en vehículo de la ciudad capital. Es colindante, es nuestro litoral central, nuestra playa. Allí las víctimas van a ser muy elevadas y los daños materiales indescriptibles. Parece una ciudad de Siria, Agfanistán bombardeado o algo parecido a eso”.

Javier Tárano en una celebración del Centro Asturiano de Caracas. / .

La escasez de rescatadores. “Faltan muchas manos. No quiero ser excesivamente repetitivo, pero muchas, muchas, muchas, muchas manos. Ahora el tiempo atenta contra ti. Es complicado porque hay mucho que remover y los equipos son escasos. Hay mucho que remover sobre todo en La Guaira. Diría que Caracas sufrió un 20% comparado con lo que pasó en La Guaira”.

“El país no está preparado para esta situación. No es un país donde los terremotos estén a la orden del día. En los últimos 150 años ha habido cuatro terremotos, quizá este sea el de mayor escala. No me atrevo a decir tampoco que va a ser el de mayor número de víctimas, pero por la escala del terremoto, estamos hablando de quizá más de diez mil víctimas. Por la escala del terremoto. Espero que no sea así, ciertamente”.

El momento justo del desastre. “Estaba en un salón en el Centro Asturiano que denominamos el salón Caracas. Nosotros llevamos apenas sesenta días en la Junta de Ejecutiva y en ese momento nos encontrábamos cuatro miembros de la directiva con un posible inversor para montar un gimnasio fabuloso en ese salón que tiene virtudes especiales, una vista de Caracas completa y tiene otra vista hacia la Plaza de la Santina. Está en el tercer piso del último edificio que se hizo en el centro. En ese momento nos agarró ahí el temblor. Yo era un niño cuando el terremoto de 1967, y tengo recuerdos de aquello, pero esto de verdad que fue una experiencia muy aterradora”.

Un día en un minuto. “Me encontrada en la parte delantera del salón. Mis compañeros estaban en la parte de atrás. Fui hacia una columna y ellos, que veían todo el movimiento, veían cómo se desplazaba la columna conmigo al lado, un movimiento de oscilación. Se hizo eterno. Cada temblor fueron unos 25 y 35 segundos, pero al ser seguidos ese minuto se te hace eterno, se te convierte en un día”.

Pudo ser una tragedia. “Casualmente ese día teníamos un evento en el Centro. En el salón Principado, al lado de la plaza de la Virgen, un evento con 500 personas. La entrega a los premios de la excelencia del municipio. Incluso el alcalde estaba allí. La evacuación fue inmediata. En un minuto logramos que toda la gente estuviera en la plaza y, al estar al descubierto, el riesgo se reduce. Pudo haber sido una tragedia".

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Javier Tárano, en el centro, con traje, con el resto de la junta directiva del Centro Asturiano. / .

Nada como esto. “Recuerdo el terremoto de 1967, el momento exactamente, el sitio, las sensaciones. Pero nada que ver con las sensaciones de antes de ayer. Yo tenía siete años. Estaba recién llegado a Venezuela. Estaba en la Avenida Bruselas, en la Quinta Mar. Estábamos en casa de una prima de mi madre. Se celebraba un bautizo del hijo de un socio de mi tío. Lo recuerdo como si fuera ahora. En la casa del lado había un aviso luminoso, inmenso, era de una clínica veterinaria. Recuerdo cómo el aviso se bamboleaba y yo estaba jugando en la calle. De aquella época se podía jugar en la calle. Lo recuerdo como si fuera ahora. Pero nada que ver, repito, con esta experiencia que acabamos de vivir. Quizá en aquel momento estaba sobre un piso firme y antes de ayer estaba en un edificio con toda la vista hacia Caracas. Sientes como si te fueras a ir sobre la ciudad. La noche del terremoto no pude dormir".