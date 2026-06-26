El Principado, pendiente de varios asturianos desaparecidos en el terremoto de Venezuela: "Hay algunos con los que no somos capaces de contactar", dice Barbón
El presidente regional ofrece los medios de rescate de emergencias del Principado para participar en las tareas de recuperación de personas atrapadas en las ruinas causadas por los dos terremotos
El gobierno del Principado está pendiente del paradero de varios asturianos desaparecidos en Venezuela a consecuencia del terremoto que el miércoles sumió a la parte norte del país en un estado de destrucción generalizado. Por el momento, la cifra de muertos ya suma 253 personas y más de 4.300 heridos.
Barbón ha hablado esta mañana en la Asamblea de gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, que se está celebrando en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. “Hay alguna persona que no somos capaces de contactar con ella. Los datos que me dan es que hay algún posible desaparecido. La verdad es que estamos muy pendientes, muy pendientes”, aseguró el presidente del Gobierno asturiano. Barbon añadió que el ejecutivo del Principado se ha ofrecido sus medios materiales para colaborar en “el retén que está organizando de respuesta rápida. Hay una parte que ya ha viajado a Venezuela para colaborar en las labores”. Barbón detalló que “nosotros hemos ofrecido nuestros servicios de emergencias del Principado de Asturias, los medios de los que disponemos”. El presidente añadió: “Estamos muy en contacto con la comunidad asturiana, esperando tener buenas noticias”.
Sobre la partida inminente de efectivos de rescate desde Asturias al escenario de la catástrofe venezolana, Barbón precisó: “Hay que pensar una cosa. En estos casos, en la gestión de una crisis, es importante también atenerse a la necesidad, porque también hay que organizar muchos operativos, muy diferentes, que tienen maneras de trabajar diferentes y en ocasiones deciden aglutinar esfuerzos, a lo mejor de la zona, preferibles a los que vengan de otras partes”. Barbón también trasladó un mensaje de solidaridad “a todo el pueblo venezolano que vive aquí, son asturianos, que están aquí entre nosotros, porque muchos de ellos tienen familiares en Venezuela y sé que tienen preocupación. Estamos con ellos en este momento”.
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